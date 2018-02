VIDEO | Monaco: "Peccato per la sconfitta, riscatto a Pescara" Il difensore: "Peccato per non aver concretizzato le nostre occasioni"

Esordio sfortunato per il difensore della Salernitana Salvatore Monaco che, pur non sfigurando, sperava di iniziare la sua avventura con la maglia granata con un risultato decisamente diverso. Durante la trasmissione OffSide in onda su OttoChannel (canale 696 del digitale terrestre), l'ex centrale del Perugia si è espresso così: "Sicuramente non fa piacere iniziare con questa sconfitta, credo che però questa squadra abbia tutte le carte in regola per rialzare immediatamente la testa e ripartire sin dalla settimana prossima contro il Pescara. Sappiamo tutti che il Carpi è una squadra fisica, di esperienza, capace di chiudere ogni spazio e di ripartire con pericolosità: nonostante questo, però, abbiamo creato diverse occasioni e potevamo tranquillamente passare in vantaggio ad inizio ripresa, siamo dispiaciuti per non aver concretizzato. Ora con il mister parleremo della fase difensiva, non mi aspettavo di giocare dall'inizio perchè in fondo ho svolto un solo allenamento con la squadra e devo trovare la giusta intesa con i miei compagni di squadra. Oggi ho provato a dare il mio contributo in corso d'opera, nel finale sono andato in avanti per sfruttare la mia altezza, ma purtroppo è servito a poco. Cercheremo di dare battaglia a Pescara per ribaltare la situazione e migliorare la posizione di classifica".

CLICCARE QUI PER ASCOLTARE L'INTERVISTA REALIZZATA DA OTTO CHANNEL

Redazione Sport