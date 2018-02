Di Roberto: "Sconfitta immeritata, sprecato tante occasioni" L'attaccante: "Basta una vittoria per essere più tranquilli"

Tornato in campo dopo una lunga assenza, Nunzio Di Roberto non è riuscito a sfruttare in pieno la grande occasione avuta questo pomeriggio meritando un voto basso in classifica. Fatta eccezione per qualche guizzo interessante in avvio, l'ex Crotone si è progressivamente spento portando l'allenatore a sostituirlo. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate durante la trasmissione OffSide in onda su OttoChannel, canale 696 del digitale terrestre: "Anzitutto sono molto dispiaciuto per questa sconfitta, eravamo riusciti a pareggiare e a rimontare per l'ennesima volta e nel secondo tempo stavamo creando i presupposti per portare a casa l'intera posta in palio, ma non ci siamo riusciti a cospetto di un avversari che poi, dopo il 2-1, si è chiuso bene e con grande ordine. Purtroppo la B è questa, è un periodo in cui va male e ci castigano al primo tiro in porta. Quando manca lucidità e concretezza sotto porta, alla lunga se ne pagano le conseguenze, ma resta un rammarico enorme perchè non è semplice creare cinque palle gol in dieci minuti. Il Carpi? L’unica volta che si sono affacciati dalle nostre parti hanno fatto gol, questa sconfitta non ci voleva perchè ci porta in una posizione di classifica non consona alle nostre qualità, ma conosciamo benissimo questo campionato e sappiamo che, in fondo, basta una vittoria per essere più tranquilli. Non sempre può andare male, magari in futuro vinceremo senza giocare benissimo. La mia prova? Era tanto che non giocavo, ho provato a dare il mio contributo alla squadra".

Redazione Sport