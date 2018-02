Altri campi: tanti colpi esterni, vince ancora Grassadonia A rischio le panchine di Corini e Grosso, Salernitana costretta a guardarsi alle spalle

Altro che sogno play off! I risultati di oggi obbligano la tifoseria granata a cambiare mentalmente obiettivo senza fare troppi voli di fantasia. Le squadre di bassa classifica, che si sono mosse concretamente e meglio sul mercato, hanno vinto praticamente tutte lanciando un grande segnale alla concorrenza. In attesa della sfida contro l'Entella, dunque, la Salernitana ha appena sei punti di vantaggio sulla quint'ultima alla vigilia di un calendario che, per un mese e mezzo, porterà Bocalon e compagni ad affrontare le più forti del torneo, quasi sempre lontano dalle mura amiche. Detto ampiamente del 4-0 dell'Empoli contro il Palermo, si registra oggi il grande colpo del Venezia che, trascinato dal neo arrivato Litteri, ha battuto per 3-1 un Bari in caduta libera e pesantemente contestato dal folto pubblico presente nel settore ospiti; stando a quanto filtra in queste ore, il direttore sportivo Sean Sogliano potrebbe decidere di esonerare il tecnico affidandosi ad un mister di maggiore esperienza. Perde ancora il Parma, al secondo ko consecutivo in campo esterno: il Brescia di Boscaglia, a sorpresa, ha rifilato due reti al più quotato avversario conquistando un successo fondamentale in ottica salvezza. A segno Torregrossa, autore di una doppietta, l'unica buona notizia per i ducali è il ritorno al gol di Ceravolo, reduce da un girone d'andata assai sfortunato.

Come detto, è la giornata dei colpi in campo esterno. Il Cittadella fa sul serio e va a segnare tre gol al Curi di Perugia: Kouame, Strizzolo e Schenetti hanno regalato una grande gioia a Vivarini, a nulla è valso il gol del momentaneo pareggio di Cerri servito dall'ottimo Pajac. I ragazzi di Breda hanno chiuso addirittura in 9 per le espulsioni di Belmonte e Gonzalez, lasciando il campo tra i fischi degli ottomila presenti. Colpaccio della Pro Vercelli a Cremona; Grassadonia dimostra alla sua società che non meritava affatto l'esonero di dicembre e rifila tre gol ad una Cremonese imbattuta da inizio novembre e che rappreenta una delle piacevoli sorprese di questo campionato. Castiglia e Germano hanno trafitto Ujkani vanificando le prodezze di Scappini e Cavion, tutto sotto gli occhi del portoghese Alex che debutterà sabato prossimo. Vittoria facile del Frosinone sul Pescara, l'Ascoli va a vincere a Novara e fa traballare la panchina di Eugenio Corini. L'Avellino, in 10 per tutto il secondo tempo, perde a Foggia per 2-1: i rossoneri hanno anche sbagliato un rigore con Mazzeo. Ecco la classifica aggiornata: Frosinone 46, Empoli, Palermo 43, Cittadella 38, Parma, Cremonese 36, Venezia, Carpi, Bari 35, Pescara, Spezia 31, Perugia, Salernitana 30, Avellino 29, Foggia 28, Novara 27, Brescia 26, Entella, Cesena, Pro Vercelli 24, Ascoli 23, Ternana 22.

Cesena, Ternana, Entella, Spezia una partita in meno.

Gaetano Ferraiuolo