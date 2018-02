U15, De Santis: vittoria meritata, prestazione di cuore La Salernitana Under 15 corsara a Benevento

La Salernitana Under 15 torna a sorridere e lo fa nella trasferta sannita di questa mattina. Contro il Benevento, squadra nei primi posti del girone, basta un gol di Citarella nel primo tempo. I ragazzi di De Santis mostrano ancora una volta una grande applicazione tattica, come sottolineato dallo stesso tecnico:

«Abbiamo fatto una gran bella partita, giocando col cuore ed in maniera ordinata. Sapevamo che il Benevento era una gran bella squadra, con degli elementi in attacco da tenere sempre sotto pressione. Siamo stati bravi e fortunati a passare quasi subito in vantaggio con una perfetta punizione di Citarella. Dopo il gol è stato molto più semplice gestire la gara come volevamo, difendendo bene e ripartendo in contropiede. Per il resto della gara loro hanno provato ad acciuffare in qualche modo il pareggio, ma a parte qualche traversone bloccato bene da Galante, non abbiamo praticamente mai sofferto. Per quanto mi riguarda è stata una vittoria meritata, e venire a fare punti qui, contro una squadra contro il Benevento, ci rende molto soddisfatti».

Il tabellino:

BENEVENTO: Diglio, Gentile, Moccia, Albano, Barilotti, Seminara, Sorrettone, Talia, Battisti, Agnello, Olimpio. A disp.: Gestro, Chiurazzi, Todisco, Bracale, Strazzullo, Mattera, Capone, D’Agosto, Giampaolo. All.: Fusaro.

SALERNITANA: Galante, Idioma, Imperiale, Russo, Froncillo, Sangiovanni, Fresa, Dommarco, Palmieri, Citarella, De Stefano. A disp.: Colantuono, Radano, Cioce, Accietto, Natella, Petti, Balzano, Salerno, Santaniello. All.: De Santis.

Arbitro: Pascuccio di Ariano Irpino.

Ammoniti: Russo (S), Galante (S), Dommarco (S).

Reti: 13’pt Citarella (S).

Simone Gallo