Salernitana-Carpi: vince la squadra più concreta I dati statistici della Lega B a vantaggio dei granata

Le statistiche di Salernitana-Carpi della Lega B confermano l'andamento generale che hanno tenuto le due squadre dall'inizio del torneo. Nella presentazione della gara, avevamo sottolineato di una Salernitana in vantaggio per la maggior parte dei dati presi in esame contro l'avversaria, l'unico dato a conforto degli emiliani la maggiore “forza” nei contrasti, che è risultata particolarmente evidente nella gara dell'Arechi, su un terreno reso pesante dalla pioggia.

La squadra di Colantuono ha prevalso su quella di Calabro per: passaggi (561 vs 300), passaggi completati (445 vs 191), tiri dentro area (8 vs 7) e percentuale possesso palla (70% vs 30%). Da parte degli ospiti solo parità sui tiri (11 vs 11). Ancora una volta quindi, sulla mole e la proposizione di gioco i dati non confortano la squadra maggiormente attiva, ma la più concreta. Tra i calciatori in evidenza: Sprocati su sponda granata e Poli per gli emiliani.

Di seguito le principali statistiche della gara:

Corner

Salernitana 5 Carpi 5

Passaggi

Salernitana 561 Carpi 300

Passaggi completati

Salernitana 445 Carpi 191

Tiri

Salernitana 11 Carpi 11

Tiri dentro area

Salernitana 8 Carpi 7

Percentuale possesso palla

Salernitana 70 Carpi 30

Ammonizioni

Salernitana 1 Carpi 1

Gol

Salernitana 1 Carpi 2

Falli subiti

Salernitana 17 Carpi 13

Falli fatti

Salernitana 17 Carpi 13

GOL

Mattia Sprocati (Salernitana) 1

Luca Verna (Salernitana) 1

Fabrizio Poli (Carpi) 1

TIRI

Mattia Sprocati (Salernitana) 4

Nunzio Di Roberto (Salernitana) 2

Riccardo Brosco (Carpi) 2

Fabrizio Poli (Carpi) 2

Jerry Mbakogu (Carpi) 2

PASSAGGI COMPLETATI

Joseph Minala (Salernitana) 69

Luigi Vitale (Salernitana) 58

Tiago Casasola (Salernitana) 47

Antonio Zito (Salernitana) 43

Raffaele Schiavi (Salernitana) 42

Maurizio Grillo