U16, Landi: accettiamo il verdetto del campo La Salernitana Under 16 torna sconfitta dalla trasferta di Benevento

Continua il periodo no della Salernitana Under 16, sconfitta anche dal Benevento. Mister Landi ha dovuto far fronte alle tante assenze, tra infortunati e squalificati. Nonostante questo, la sua squadra ha tenuto testa ad una delle formazioni più attrezzate del campionato, come raccontato dallo stesso tecnico:

«Viste le tante assenze, abbiamo dovuto impostare una gara d’attesa, snaturando un po’ quello che è il nostro DNA. Detto questo i ragazzi si sono calati bene nell’insolita gestione della partita, ed infatti il Benevento nella prima frazione non è riuscito a metterci in difficoltà, anzi abbiamo sfiorato noi più volte il vantaggio. Nella ripresa la solita sorte avversa ci ha punito: su una grande occasione da gol, in cui Arena ha colpito un doppio palo con la stessa conclusione, loro sono passati in vantaggio sul capovolgimento di fronte, complice anche un’opposizione poco efficace del nostro portiere. Questo è l’episodio che più racchiude quello che ci sta capitando nell’ultimo periodo, accettiamo il verdetto del campo, con la consapevolezza che la squadra ha mezzi che non appartengono all’attuale posizione in classifica».

Il tabellino:

BENEVENTO: Romano, Menichino, Solimeno, Esposito, Tortora, Ciaravolo, Delle Curti, De Rosa, Ferraro, Garofalo, Alfieri. A disp.: Guerra, Andreozzi, Montanino, Panarese, Buonaiuto, Delli Carpini, Coccia, Romanelli, Pietroluongo. All.: Formisano.

SALERNITANA: De Simone, Guzzo, Carrino, Vignes, Rolando, Iaiunese, Fois, Della Torre, Guida, Pellino, Arena. A disp.: Omobono, Onda, Stratoti, Mosca, Petrullo, Magno, Di Mauro. All.: Landi.

Arbitro: Romaniello di Napoli.

Reti: 17’st Delli Curti, 25’st Garofalo.

Simone Gallo