Gol ed emozioni al Manuzzi: il Cesena vince 4-3 Il neo tecnico della Ternana Mariani esordisce con una sconfitta

Partita pazzesca al Manuzzi nel posticipo domenicale tra Cesena e Ternana. Emozioni, sette gol, punteggi ribaltati, papere dei portieri, alla fine il match se lo aggiudicano i padroni di casa. Gli ospiti con Mariani in panchina, che ha preso il posto dell’esonerato Pochesci, inizia con determinazione riuscendo anche a passare in vantaggio al 13’ con un tiro dalla distanza di Valjent, che si insacca alle spalle di Fulignati, sorpreso da una leggera deviazione di un suo compagno. Ma la gioia del vantaggio per i rossoverdi dura solo cinque minuti, anzi nove, perché Moncini indovina una doppietta tra il 18’ e il 22’, che ribalta la situazione. Primo gol realizzato grazie a un assist di Laribi e secondo con un colpo di testa proveniente da calcio piazzato. La Ternana accusa il colpo e al 35’ incassa il terzo gol con Jallow. La partita sembra chiusa, ma la formazione di Mariani riesce a due minuti dal termine del primo tempo a riaprire la gara con un colpo di testa di Carretta.

Nella ripresa gli ospiti tentano di riagguantare il risultato e ci riescono al 24’ con Tremolada, subentrato a Signori, il suo tiro velleitario rasoterra inganna Fulignati, che riesce solo a toccare il pallone che gli passa tra le mani, complice un terreno di gioco abbastanza insidioso. Dopo cinque minuti il gol che regala la vittoria al Cesena: ci mette del suo Plizzari, che emulando il suo collega, non trattiene un tiro dal limite per nulla irresistibile di Schiavone. Prima del fischio finale di Pinzani, dopo 6’ di recupero accordati, il tempo di assistere a un bel tiro di Montalto, smanacciato dal portiere avversario con abilità. L’intervento di Fulignati salva la sua squadra. Poi il triplice fischio per un grande sospiro di sollievo per la gente accorsa al Manuzzi. Con questo successo il Cesena sale a quota 27 in classifica, mentre la Ternana resta ferma a 22 punti.

CESENA-TERNANA 4-3

CESENA (4-4-1-1): Fulignati; Donkor, Suagher, Scognamiglio, Perticone (38′ st. Esposito A.); Vita (34′ st. Fedele), Schiavone, Di Noia, Moncini (16′ st. Fazzi); Laribi; Jallow. A disposizione: Agliardi, Melgrati, Kupisz, Emmanuello, Cascione, Cacia, Carnicelli, Ndiaye, Babbi. Allenatore: Castori.

TERNANA (4-3-3): Plizzari, Favalli, Rigione (31′ st. Vitiello), Gasparetto, Valjent, Angiulli, Defendi, Signori (9′ st. Tremolada); Statella (35′ st. Piovaccari), Montanto, Carretta. A disposizione: Sala, Ferretti, Signorini, Zanon L., Varone, Bordin, Finotto, Repossi, Albadoro. Allenatore: Mariani

Arbitro: Pinzani (Dei Giudici–De Troia; IV uff. Zanonato)

Reti: 13′ pt. Valjent, 18′ pt., 22′ pt. Moncini, 35′ pt. Jallow, 43′ pt. Carretta, 24′ st. Tremolada, 29′ st. Schiavone

Ammoniti: 13′ pt. Donkor, 22′ st. Di Noia

Rec: p.t. 1′ ; s.t. 6′

Maurizio Grillo