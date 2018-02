Notiziario granata: differenziato per Orlando e Mantovani Bernardini e Odjer sottoposti a seduta fisioterapica

Dopo la delusione della sconfitta interna contro il Carpi, sono ripresi questo pomeriggio al campo “Volpe” gli allenamenti della Salernitana. Gli uomini di Stefano Colantuno hanno aperto la seduta con un lavoro in palestra seguito da esercitazioni per il possesso palla. I granata non impegnati nella gara di sabato contro il Carpi hanno terminato la seduta con esercitazioni sui tiri in porta e una partita finale. Orlando e Mantovani hanno svolto un lavoro atletico specifico. Fisioterapia per Bernardini e Odjer. Ricordiamo che il calciatore ghanese è stato costretto a uscire dal campo al 24' del primo tempo a causa di una brutta entrata di Mbaye in gioco pericoloso.

Doppia seduta in programma domani per i granata al campo “Volpe” al via alle ore 10:30. Gli allenamenti si svolgeranno a porte chiuse.

M.G.