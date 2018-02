Rodriguez: ho accettato subito l'Empoli L'ex attaccante granata si è presentato oggi pomeriggio al Castellani

Il neo acquisto dell'Empoli Alejandro Rodriguez si è presentato oggi pomeriggio al Castellani. L'attaccante ex granata, non ha certo lasciato la sua impronta a Salerno: nelle 14 presenze solo quattro gol realizzati. Giunto in prestito dal Chievo Verona, ci si attendeva qualcosa di più da lui, ma sia sotto la gestione di Bollini, che quella di Colantuono Rodriguez non è mai riuscito ad esprimersi a livelli elevati. Nell'ultimo giorno di mercato il suo passaggio all'Empoli, dove il calciatore spagnolo spera di far meglio.

“Appena ho avuto questa possibilità l’ho accettata immediatamente – ha dichiarato Rodriguez a Empoli Channel - Per me è un piacere essere qui ed è anche stimolante. Ho visto una squadra che sa quello che deve fare. Una vittoria non cambia niente, dobbiamo sempre guardare avanti”.

L’impatto con i nuovi compagni è buono. “Ho trovato un gruppo straordinario, mi hanno accolto benissimo. Sono stato altre volte vicino all’Empoli e finalmente ce l’abbiamo fatta”.

Sulle sue caratteristiche. “Mi piace molto stare in area di rigore, ma ho imparato anche a giocare con la squadra. So che devo ancora migliorare”.

Maurizio Grillo