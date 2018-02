Jean-Daniel Akpa Akpro da domani con la squadra Centrale della Costa D'Avorio, ha giocato nel Tolosa

L’U.S. Salernitana 1919 comunica che nella giornata di domani il centrocampista classe ’92 Jean-Daniel Akpa Akpro svolgerà visite mediche e si aggregherà alla squadra.

Si tratta di un calciatore della nazionalità Costa d’Avorio ex Tolosa che nel torneo 2016-17 ha raccolto solo due presenze a causa di un grave infortunio che lo ha tenuto fermo fino a maggio scorso, mentre nel torneo precedente ha timbrato ben 33 volte il cartellino con una rete realizzata. Attualmente era in regime di svincolo e nell’attuale campionato 2017/18 non ha raccolto ancora gettoni di presenza.

Redazione Sport