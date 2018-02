Il derby ligure se lo aggiudica lo Spezia Vittoria di misura per la squadra di Gallo contro la Virtus Entella

Il posticipo Entella-Spezia chiude la terza giornata di ritorno di Serie B. Il derby se lo aggiudica la squadra di Gallo, che conquista tre punti importantissimi in chiave play-off e inguaia la Virtus Entella ferma a quota 24, al terzultimo posto a pari punti con la Pro Vercelli. Il primo tempo è abbastanza equilibrato e alla fine il risultato di 0-0 rispecchia l’andamento della gara. La prima occasione della gara capita agli ospiti al 7’ con Granoche, che lanciato a rete cincischia troppo sul pallone, consentendo alla difesa avversaria di recuperare. I padroni di casa ci provano 5’ dopo con un colpo di testa di La Mantia, che finisce di poco alto sulla traversa. La partita è abbastanza combattuta a centrocampo. Crimi è molto attivo: prima al 19’ ci prova dal limite, ma Di Gennaro sventa, poi al 33’ dopo un buon controllo sferra un tiro che non inquadra la porta.

Nella ripresa all’11’ gli ospiti passano in vantaggio: Maggiore, subentrato a Pessina, spedisce in rete un comodo assist di Palladino. L’opportunità del pareggio capita al 25’ a Nizzetto, che con un gran tiro colpisce l’incrocio dei pali. Poi qualche protesta in area dei padroni di casa per qualche dubbio contatto, che all'87' costa l’ammonizione per simulazione a La Mantia, comunque leggermente trattenuto in area da un avversario. Probabilmente Marinelli ritiene accentuata la sua caduta. Dopo quattro minuti di recupero il direttore di gara sancisce il triplice fischio che decreta la vittoria dello Spezia 1-0.

Entella-Spezia 0-1

Entella: Iacobucci; Brivio (61' Aliji), Cremonesi, Ceccarelli, Belli; Crimi, Eramo (78' Petkovic), Acampora; De Luca, Gatto (61' Nizzetto), La Mantia. All. Aglietti.

Spezia: Di Gennaro; De Col (83' Masi), Terzi, Giani, Augello; Pessina (53' Maggiore), Bolzoni, Mora; Palladino (72' Capelli); Marilungo, Granoche. All. Gallo.

Arbitro: Livio Marinelli di Tivoli.



Rete: 56' Maggiore

Ammoniti: 31’ Augello (S), 37’ Gatto (E), 45’+2 Crimi (E), 87’ La Mantia (E)

Maurizio Grillo