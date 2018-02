Campagnaro: contro i granata gara difficile, dobbiamo vincere Il difensore del Pescara torna a disposizione di Zeman e si prepara alla sfida

Il Pescara sta preparando la delicata sfida contro la Salernitana con un’arma in più: si tratta dell’esperto difensore centrale Hugo Campagnaro, tornato a disposizione di mister Zeman e pronto a dare il proprio contributo per il campionato degli abruzzesi, come raccontato da lui stesso attraverso un’intervista rilasciata dal sito ufficiale:

«Sono molto contento di essere tornato a disposizione del mister. Ad inizio stagione avevo problemi ad allenarmi, e lui mi aveva fatto chiaramente capire che in quelle condizioni non sarei potuto essere d’aiuto. Ora però mi sento bene, e non vedo l’ora di scendere in campo per tornare a dare il mio contributo».

Sulle voci di mercato:

«Sarei potuto partire, ma ho deciso di restare qui, e giocarmi le mie carte con questa maglia. Se sono rimasto è perché sono convinto che possiamo fare bene e risalire in classifica. L’obiettivo play-off è ancora alla nostra portata, e dobbiamo lavorare per questo partita dopo partita».

Sulla Salernitana:

«Nonostante sia una squadra che non sta andando benissimo ultimamente, in questo campionato non esistono partite facili. Ci sarà da lottare e dovremmo restare concentrati fino alla fine per assicurarci una vittoria importantissima».

Redazione sport