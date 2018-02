Fotogallery Salernitana: doppia seduta oggi con Akpa Akpro Alcuni scatti della preparazione dei granata a cura di Nicola Ianuale

Doppia seduta quest’oggi per la Salernitana che ha ripreso la preparazione questa mattina al campo “Volpe” con un lavoro di forza in palestra seguito da esercitazioni tattiche e un lavoro difensivo in situazioni di gioco. Nel corso della seduta pomeridiana i granata hanno aperto la seduta con una fase di riscaldamento tecnico seguita da esercitazioni per il possesso palla. L’allenamento è terminato con un lavoro in fase di impostazione e una partita finale. Con la Salernitana si è aggregato anche il centrocampista classe ’92 Jean-Daniel Akpa Akpro.

La preparazione dei granata riprenderà domani alle ore 15:00 al campo “Volpe”. L’allenamento si svolgerà a porte chiuse.

Di seguito la fotogallery dell'allenamento a cura di Nicola Ianuale

Redazione Sport