[VIDEO] La conferenza stampa di Colantuono La conferenza stampa del tecnico della Salernitana in vista della trasferta di Pescara

Riascolta le parole del tecnico della Salernitana, Stefano Colantuono, in occasione della conferenza stampa indetta prima della trasferta per Pescara.

Redazione sport