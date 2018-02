Domani sera il Gran Galà di Miss Granata Presenta il grande Gianni Novella, attesa per la sfilata delle più piccole

Si terrà domani sera presso il noto locale Glam di Baronissi il tradizionale Gran Galà di Miss Granata, serata conclusiva della diciassettesima edizione di una delle kermesse di maggiore successo per la città di Salerno e per la sua provincia. Sarà l'occasione per ritrovare gran parte delle concorrenti che hanno impreziosito con la loro presenza una manifestazione prestigiosa e organizzata sempre nei minimi dettagli dal presidente del club Highlander Alfonso Pugliese e da uno staff qualificato, affiatato e sempre pronto a venire incontro alle esigenze delle miss, dei mister, delle più piccole e di tutte le loro famiglie. Durante la serata sarà presentato ufficialmente il calendairo di Miss granata versione 2018, protagoniste le "grandi" e anche le"Granatine". Toccherà alla giuria, composta da tifosi e da una rappresentanza dei giornalisti salernitani, eleggere "Miss Carnevale Granata", mentre per tutte le bambine è previsto un attestato di partecipazione. Anche tra loro ssarà scelta la maschera più bella, uno dei momenti più attesi dello spettacolo e che indubbiamente divertirà il pubblico presente. Come consuetudine la manifestazione prevederà anche la cerimonia denominata"Salernitani...un anno di successi", nel corso della quale saranno premiati tanti professionisti locali che si sono distinti nel 2017 nei vari campi sportivi, sociali e culturali. "E' importante far conoscere alla città e alla sua provincia quelle eccellenze dele territorio che portano in giro e con orgoglio il nome di Salerno" fanno sapere dall'organizzazione che, nel contempo, ha ringraziato per il patrocinio l'amministrazione comunale e l'U.S.Salernitana 1919, nel recente passato presente con una folta rappresentanza e sempre molto sensibile a qualsivoglia iniziativa della tifoseria organizzata. L'evento sarà condotto come sempre dal grande Gianni Novella, colonna della kermesse e professionista di notevole spessore umano e culturale. Appuntamento a domani sera per un'emozione tutta granata....

Gaetano Ferraiuolo