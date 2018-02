Colantuono-Zeman, i vari precedenti Il tecnico granata in vantaggio sul boemo

Di seguito i vari precedenti tra Colantuono e Zeman e le rispettive squadre.

I PRECEDENTI ZEMAN - COLANTUONO

Colantuono in vantaggio Sono 7 le sfide tecniche ufficiali tra Zdenek Zeman (Avellino, Brescia, Roma, Cagliari) e Stefano Colantuono (Catania, Atalanta): in bilancio 2 successi del mister boemo, 1 pareggio e 4 vittorie del coach granata.

2003/04 coppa Italia Avellino Catania ---- 0-3 tav. (a casa Colantuono)

2003/04 serie B Avellino Catania 0-0 (da Zeman) 0-2 (da Colantuono)

2005/06 serie B Brescia Atalanta ---- 0-2 (da Colantuono)

2012/13 serie A Roma Atalanta 2-0 (da Zeman)----

2012/13 coppa Italia Roma Atalanta 3-0 (da Zeman) ----

2014/15 serie A Cagliari Atalanta 1-2 (da Zeman) ---

I PRECEDENTI ZEMAN – SALERNITANA

Zeman ha sempre battuto in casa i granata Zdenek Zeman sfida per la dodicesima volta in partite ufficiali - da allenatore – la Salernitana: bilancio di 6 successi del tecnico boemo (di cui 5 su 5 in casa), 2 pareggi e 3 vittorie granata. Zeman è un ex della partita, avendo allenato la Salernitana dal luglio 2001 al dicembre 2002, nella prima stagione terminò il campionato di serie B al sesto posto, alla pari del Bari, nella seconda fu esonerato: per lui complessivamente 18 vittorie., 16 pareggi e 26 sconfitte in 60 panchine ufficiali.

1985/86 serie C-1 Licata Salernitana 2-0 (a casa Zeman) 0-2 (a salerno)

1986/97 serie C-1 Foggia Salernitana 3-1 (da Zeman) 2-0 (a Salerno)

1990/91 serie B Foggia Salernitana 4-0 (da Zeman) 1-1 (a Salerno)

1998/99 serie A Roma Salernitana 3-1 (da Zeman) 1-2 (a Salerno)

2003/04 serie B Avellino Salernitana 2-1 (da Zeman) 0-1 (a Salerno)

2017/18 serie B Pescara Salernitana --- 2-2 (a Salerno)

I PRECEDENTI COLANTUONO – PESCARA

Colantuono in vantaggio Nei 15 incroci ufficiali Colantuono è in vantaggio sul Pescara: 8 le vittorie del tecnico granata, 4 quelle della squadra abruzzese. Completano il bilancio 3 pareggi.

2002/03 serie C-1 Sambenedettese Pescara 0-1 ( a casa Colantuono) 0-0 (a Pescara)

2002/03 play-off C-1 Sambenedettese Pescara 1-0 (da Colantuono) 0-2 (a Pescara)

2003/04 serie B Catania Pescara 2-0 (da Colantuono) 0-1 (a Pescara)

2004/05 serie B Perugia Pescara 4-1 (da Colantuono) 1-2 (a Pescara)

2005/06 serie B Atalanta Pescara 3-0 (da Colantuono) 2-2 (a Pescara)

2006/07 coppa Italia Atalanta Pescara --- 3-0 (a Pescara)

2010/11 serie B Atalanta Pescara 1-0 (da Colantuono) 2-0 (a Pescara)

2012/13 serie A Atalanta Pescara 2-1 (da Colantuono) 0-0 (a Pescara)

Maurizio Grillo