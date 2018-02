Salernitana:pochi a centrocampo, Akpa-Akpro ha fame di rivalsa Il nuovo centrocampista granata vuole voltare pagina e tornare al calcio giocato

Ormai è inutile tornare sul dente che duole: il mercato di riparazione granata è stato insoddisfacente, con un reparto (il centrocampo) decisamente incompleto. Ma come ha detto Colantuono “questi siamo” e bisogna lavorare dunque con il materiale a disposizione. Il ds Fabiani ha provato a mettere una toppa a questa situazione con l’arrivo di un centrocampista dal mercato degli svincolati: l’ivoriano Akpa-Akpro (’92), con un passato importante in Ligue 1. L’ex Toulouse però è fermo da tanto, causa un brutto infortunio, e su di lui pende questa grande incognita. Il giocatore nella giornata di ieri ha provato a tranquillizzare i suoi follower con un post su Instagram che lascia poco spazio alle interpretazioni: “Grazie a tutti e soprattutto a voi membri della spec per avermi tenuto in forma!!! È una nuova pagina che si gira ma la storia è sempre la stessa!!!”. Insomma il giocatore ha tanta voglia di rilanciarsi, e dovesse tornare quello di un tempo staremmo parlando di un grande profilo per la Serie B. Colantuono ieri in conferenza ha fatto subito sapere che nel caso fosse arrivato il transfer, Akpa-Akpro sarebbe già stato convocato per la trasferta di Pescara, ma così non è stato. Si attendono novità per settimana prossima, dunque, quando dovrebbe essere ufficializzato l’ingaggio, e quando l’ivoriano potrà considerarsi ufficialmente un nuovo giocatore granata.

Simone Gallo