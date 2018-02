Il Parma acciuffa di… rigore il Perugia Gli ingressi degli ex Benevento determinanti ai fini del risultato. Breda sconsolato a fine gara

Finisce 1-1 tra Parma e Perugia la prima gara del posticipo domenicale della quarta giornata di ritorno del campionato di serie B. La squadra di D’Aversa deve dire grazie al… Benevento se è riuscita a raddrizzare una partita che si stava mettendo male dopo il gol realizzato al quarto d’ora della ripresa dall’ex Cerri. Dopo un avvio abbastanza equilibrato, i padroni di casa al 10’ vanno vicini al gol: su calcio di punizione di Insigne, Leali manca il pallone e Lucarelli incredibilmente di testa spedisce fuori. Il portiere dei grifoni si riscatta però 8 minuti dopo salvando su una tiro ravvicinato di Gazzola. Il primo tempo è a favore del Parma, che cerca il gol del vantaggio senza però riuscire nell’intento. Frattali non viene mai seriamente impegnato dagli avanti del Perugia.

Nella ripresa la partita non decolla e al 15’ inaspettatamente gli ospiti passano in vantaggio: cross perfetto di Mustacchio per la testa di Cerri, che insacca di prepotenza. L’attaccante alza le mani quasi a scusarsi con la sua ex curva, che sportivamente applaude il gesto. Il primo cambio di D’Aversa vede in campo Ceravolo per Barillà, seguito da quello di Di Carmine per Bonaiuto da parte opposta. Ma è proprio la compagine di Breda a sfiorare il raddoppio con il neo entrato, che colpisce il palo dopo un’errata uscita di Frattali. Il portiere protesta per una presunta carica ai suoi danni, che giustamente Serra non ravvisa. Al 25’ doppio cambio per il Parma con Di Gaudio e Ciciretti, al posto di Insigne e Calaiò. All’83’ Magnani in takle nella sua area mira al pallone, ma colpisce anche Da Cruz, che va a terra: il direttore di gara dopo un attimo di esitazione indica il dischetto. Ceravolo trasforma e pareggia i conti. E’ ancora l’ex Benevento a sfiorare il gol del vantaggio due minuti dopo, ma il suo tiro è sfortunato e colpisce il palo. Dopo 5’ di recupero l’arbitro decreta la fine della gara. Il Parma raggiunge la Cremonese a quota 27 e il Perugia stacca Salernitana e Avellino a quota 31.

PARMA-PERUGIA 1-1

PARMA: Frattali, Iacoponi, Lucarelli, Calaiò (70′ Ciciretti), Da Cruz, Barillà (61′ Ceravolo), Insigne (70′ Di Gaudio), Gazzola, Gagliolo, Scavone, Dezi. A disp.: Nardi, Dini, Di Cesare, Mazzocchi, Baraye, Munari, Frediani, Anastasio, Di Gaudio, Sierralta. All. D’Aversa

PERUGIA: Leali, Pajac, Magnani, Gustafson, Mustacchio (74′ Kouan), Di Carmine (65′ Buonaiuto), Volta, Del Prete, Bianco, Bandinelli (58′ Germoni), Cerri. A disp.: Santopadre, Nocchi, Zanon, Buonaiuto, Colombatto, Nura, Terrani, Kouan. All. Breda

ARBITRO: Marco Serra di Torino (De Troia – Vecchi)

RETI: 60′ Cerri, 83′ rig. Ceravolo

AMMONITI: Volta, Barillà, Bianco, Scavone, Gagliolo, Dezi, Kouan

Maurizio Grillo