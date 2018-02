Brugman: "Ho notato che Radunovic non vedeva il pallone" L'autore del gol del Pescara contro i granata parla della punizione vincente

Gaston Brugman, capitano del Pescara, autore del gol che ha consentito alla squadra abruzzese di conquistare tre punti ai danni della Salernitana, torna a parlare sul sito ufficiale della società della sua prodezza sulla punizione che ha sorpreso Radunovic: "Fiorillo mi dice sempre di calciare sul palo del portiere. Avevo notato che Radunovic non vedeva il pallone ed è andata bene, seguendo anche il consiglio di Vincenzo che capisce di più questa situazione. Per me è la punizione più bella in assoluto anche perché è stata importante. Portare i tre punti alla squadra è sempre bello. Ho già battuto il mio record personale grazie al nuovo ruolo e alla personalità che ho costruito negli ultimi anni".

