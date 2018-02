Fotogallery, notiziario granata: differenziato per Orlando Fisioterapia per Rossi, Bernardini e Odjer. Alcuni scatti della seduta a cura di Nicola Ianuale

Prosegue il lavoro della Salernitana in vista della gara di sabato contro la Pro Vercelli. Questo pomeriggio al campo “Volpe” gli uomini di Stefano Colantuono hanno aperto la seduta con una fase di riscaldamento seguita da una sgambatura in famiglia contro la formazione Primavera. Il tecnico granata contro la squadra dei salernitani Grassadonia e Fusco, dovrà fare a meno di Alessandro Rossi, infortunatosi ieri con la Nazionale Under 20. L'attaccante di proprietà della Lazio è stato sottoposto oggi a fisioterapia insieme a Bernardini e Odjer. Francesco Orlando ha svolto un lavoro atletico specifico. La squadra riprenderà domani alle 10:30 la preparazione al campo “Volpe”. La seduta si svolgerà, come di consueto a porte chiuse.

M.G.