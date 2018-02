Ufficiale: Akpa Akpro è un giocatore della Salernitana La comunicazione sul sito ufficiale della società granata

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista classe ’92 Jean-Daniel Akpa Akpro, assicurandosi le prestazioni del calciatore per l’attuale stagione sportiva. Il calciatore indosserà la maglia numero 18.

Ricordiamo che si tratta di un calciatore della nazionalità Costa d’Avorio ex Tolosa. Nel torneo 2016-17 ha raccolto solo due presenze a causa di un grave infortunio che lo ha tenuto fermo fino a maggio scorso, mentre in quello precedente ha timbrato ben 33 volte il cartellino con una rete realizzata e quattro assist vincenti.

Per lui garantisce Raffaele Novelli che ai microfoni di Granatissimi ha dichiarato giorni fa: “E' un giocatore forte, che in carriera ha ricoperto tutti i ruoli del centrocampo, fungendo anche da esterno alto e da mezz’ala. Se sta bene, può essere un valore aggiunto per la Salernitana. A me è sempre piaciuto, è stato capitano del Tolosa e calciatore simbolo della nazionale della Costa d’Avorio, ha giocato con gente del calibro di Drogba e quindi non può essere l’ultimo arrivato”.

Il calciatore neo arrivato è felice di indossare la maglia granata: “Grazie a tutti e soprattutto a voi membri della spec per avermi tenuto in forma!!! È una nuova pagina che si gira ma la storia è sempre la stessa!!!”, la sua dichiarazione social.

