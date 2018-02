Cambia la data del derby: ecco le ultime novità Salernitana-Avellino possibile giornata granata

Cambiano data e orario di numerose partite della Salernitana, scelta comunicata ufficialmente alla società granata dalla Lega B pochi minuti fa. I tifosi, dunque, dovranno aggiornare la propria agenda e tenersi liberi da impegni soprattutto il prossimo 11 marzo, quando Bocalon e compagni giocheranno in casa il derby contro l'Avellino per il quale la società potrebbe decidere di indire la seconda giornata granata, con conseguente abbassamento del prezzo del biglietto in tutti i settori. Originariamente la Lega aveva pensato ad un posticipo serale, ma le autorità di pubblica sicurezza già da tempo hanno stilato una dettagliata relazione sottolineando la necessità di scendere in campo alla luce del giorno per facilitare il servizio d'ordine. Certa l'istallazione dei container, agli avellinesi dovrebbero essere concessi duemila biglietti senza limitazioni legate alla famosa tessera, ormai in via di abolizione. Anche contro Spezia e Parma si giocherà di sera: in Liguria Salernitana in campo di venerdì alle 19. Ecco la situazione nel dettaglio dalla nona giornata alla dodicesima, con il cavalluccio marino che sarà di scena ad Empoli di giovedì alle 20:30

9a GIORNATA DI RITORNO

Sabato 10 marzo 2018 ore 18.00 PALERMO – FROSINONE

Domenica 11 marzo 2018 ore 15.00 SALERNITANA – AVELLINO

Domenica 11 marzo 2018 ore 17.30 EMPOLI – V. ENTELLA

Lunedì 12 marzo 2018 ore 20.30 NOVARA – BRESCIA

10a GIORNATA DI RITORNO

Venerdì 16 marzo 2018 ore 20.30 FOGGIA – CESENA*

Sabato 17 marzo 2018 ore 15.00 FROSINONE – SALERNITANA

Domenica 18 marzo 2018 ore 17.30 AVELLINO – PESCARA

Lunedì 19 marzo 2018 ore 20.30 CARPI – PRO VERCELLI

11a GIORNATA DI RITORNO

Sabato 24 marzo 2018 ore 18.00 SPEZIA – ASCOLI*

Sabato 24 marzo 2018 ore 20.30 BARI – BRESCIA

Domenica 25 marzo 2018 ore 12.30 PARMA – FOGGIA

Domenica 25 marzo 2018 ore 15.00 SALERNITANA – NOVARA

Domenica 25 marzo 2018 ore 18.00 VENEZIA – CITTADELLA

Domenica 25 marzo 2018 ore 20.30 CESENA – PERUGIA

12a GIORNATA DI RITORNO

Mercoledì 28 marzo 2018 ore 20.30 ASCOLI – BARI

Giovedì 29 marzo 2018 ore 20.30 EMPOLI – SALERNITANA

Venerdì 30 marzo 2018 ore 19.00 NOVARA – CESENA

Venerdì 30 marzo 2018 ore 21.00 PERUGIA – CREMONESE

Gaetano Ferraiuolo