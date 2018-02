Inaugurato un nuovo club in provincia Il gruppo "Clan Granata" punto di riferimento a Policastro. Presente la Salernitana

Squadra che perde, club che nasce. In un momento particolarmente difficile per le sorti del cavalluccio marino, ecco l'ennesima manifestazione d'affetto di una tifoseria che, per quanto arrabbiata e dispiaciuta, è sempre profondamente innamorata della sua squadra di calcio. Questa sera il gruppo "Clan Granata-Policastro Bussentino" ha aperto ufficialmente i battenti vivendo una giornata delle forti emozioni, un momento particolarmente atteso da tutti i soci del club e da un paese assai legato alla città di Salerno e che, in casa e in trasferta, non ha mai fatto mancare il proprio sostegno. Il presidente Antonio Eboli e vari membri del consiglio direttivo proveranno a risvegliare l'entusiasmo della costiera cilentana rappresentando per tutta la provincia un autentico punto di riferimento, un atteggiamento positivo e propositivo che senza dubbio potrà dare una spinta in più alla Salernitana a partire dalla sfida di sabato pomeriggio contro la Pro Vercelli. Il club si è affiliato al Centro di Coordinamento, capeggiato questa sera dal presidente Riccardo Santoro, dall'avvocato Massimo Falci, dallo storico tifoso Rocco Oliviero e da una folta rappresentanza. Significativa anche la presenza dell'U.S.Salernitana, con il team manager Avallone e i calciatori Odjer, Russo e Orlando che hanno tastato con mano l'amore del pubblico promettendo massimo impegno fino all'ultima giornata di campionato. La cerimonia inaugurale si è chiusa con la tradizionale cena e il taglio della torta: la speranza è che la squadra ripaghi sul campo l'affetto di queste persone che, ogni sabato, macinano chilometri a sostegno di una fede.

Gaetano Ferraiuolo