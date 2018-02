VIDEO | Salernitana-Pro Vercelli: i precedenti Il video ufficiale dell'U.S. Salernitana 1919

Sono 4 i precedenti ufficiali giocati in Campania tra Salernitana e Pro Vercelli con un bilancio di un pareggio e 3 successi esterni per gli ospiti. La prima sfida risale alla stagione 1938/1939 mentre l’ultima partita risale alla scorsa stagione. Il bilancio a livello realizzativo è a favore dei piemontesi che, nelle 4 partite in questione, hanno sempre segnato per un totale di 7 marcature mentre la Salernitana ne ha realizzate 4.

1938/1939 Serie B Salernitana – Pro Vercelli 2 – 3 (Trotter, Presselli)

1957/1958 Serie C Salernitana – Pro Vercelli 0 – 1

2015/2016 Serie B Salernitana – Pro Vercelli 1 – 2 (Donnarumma)

2016/2017 Serie B Salernitana – Pro Vercelli 1 – 1 (Donnarumma)

M.G.