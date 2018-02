Salernitana-Pro Vercelli: la probabile formazione granata Le possibili scelte di Colantuono alla vigilia della gara

Poco più di 24 ore e Salernitana e Pro Vercelli si troveranno una di fronte all’altra a giocarsi il 26° turno della Serie B 2017/18. In un “Arechi” ancora semideserto la squadra di Colantuono questa volta è chiamata ad una prestazione d’orgoglio, altrimenti la situazione potrebbe diventare davvero complicata. Battere i piemontesi in questo momento è in pratica uno scontro diretto per la salvezza, obiettivo minimo imprescindibile. In settimana il tecnico romano ha perso Rossi, infortunato in Nazionale e fuori per almeno tre gare. A centrocampo, però, c’è l’importantissimo ritorno di Matteo Ricci, e per questo Colantuono potrebbe ritornare al 3-4-3: in difesa, avanti a Radunovic, confermato il terzetto Casasola-Schiavi-Monaco. In mezzo al campo, come detto, ritorna il talento scuola Roma. Vicino a lui ci dovrebbe essere Minala, ma attenzione alla possibile sorpresa Della Rocca. Sulla fascia destra Pucino è inamovibile, mentre a sinistra ci potrebbe essere il ritorno di Vitale. L’ex Ternana è stato tenuto fuori nella scorsa giornata, ma questa volta, complici alcuni problemi fisici ad inizio settimana per Popescu, potrebbe riprendere il suo posto. Probabile turno di riposo per Zito. In attacco, come detto, non ci sarà Rossi. Sarà dunque l’occasione giusta per Bocalon di rimettersi in mostra. L’ex Alessandria in questo 2018 non è mai partito titolare, e contro i piemontesi dovrà dimostrare di poter essere ancora determinante. Ai suoi lati ci saranno Sprocati, ed uno tra Palombi e Di Roberto.

In panchina potrebbe riverdersi anche Mantovani, il quale si è allenato regolarmente con il gruppo. Qualche problema di salute, invece, per Akpa-Akpro, ma l'ex Toulouse potrebbe ricevere lo stesso la sua prima convocazione.

Probabile formazione Salernitana (3-4-3):

P - Radunovic 90%

D - Casasola 90%

D - Schiavi 90%

D - Monaco 90%

C - Pucino 90%

C - Minala 70%

C - Ricci 90%

C - Vitale 90%

A - Sprocati 90%

A - Bocalon 90%

A - Palombi 70%

Panchina:

Adamonis, Russo, Tuia, Popescu, Kiyine, Zito, Della Rocca, Signorelli, Di Roberto, Rosina.

Ballottaggi:

Minala 70% - Della Rocca 30%

Palombi 70% - Di Roberto 30%

In dubbio: Akpa-Akpro, Mantovani.

Indisponibili: Bernardini, Odjer, Rossi, Orlando.

Simone Gallo