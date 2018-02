Serie B: il quadro della quinta giornata di ritorno Possibilità di riscatto per il Frosinone di Longo

Quinta giornata di ritorno di Serie B con la capolista Frosinone, che avrà probabilmente la possibilità di allungare in classifica e riscattare la sconfitta del San Nicola, approfittando del turno casalingo, facile almeno sulla carta, contro l'Ascoli. I ciociari, in campo domenica alle 15, avranno il vantaggio di conoscere già il risultato di Empoli e Palermo, impegnate rispettivamente nella giornata di sabato in casa con il Parma e in trasferta a Perugia. Due gare difficili per la squadra toscana e per quella siciliana.

Aprirà la giornata Cremonese-Bari, in programma questa sera allo stadio Zini nell'anticipo delle 20:30. Il Cittadella, dopo lo scivolone interno contro il Novara, tenterà il riscatto al Romagnoli di Cesena, squadra però in netta crescita da quando la guida tecnica è stata affidata a Castori. Carpi e Spezia in trasferta a Foggia e Novara, sono chiamate quasi all'impresa della conquista dei tre punti se non vogliono perdere contatti con la zona play-off.

La Salernitana, in crisi di risultati, avrà l'opportunità di centrare l'en plein fondamentale per il suo cammino, contro una Pro Vercelli, incerottata da infortuni e squalifiche. Chiamata importante anche per l'Avellino, che dovrà vedersela al Penzo contro il Venezia. La formazione di Pippo Inzaghi con una vittoria contro gli irpini può fare una passo decisivo verso la zona che conta. Chiudono la giornata Entella-Pescara e Brescia-Ternana, praticamente uno spareggio play-out in programma al Rigamonti domenica alle 17:30.

Venerdi 16 febbraio ore 20.30

Cremonese-Bari (Stadio Zini)

Cremonese (4-3-1-2): Ujkani, Cinaglia, Claiton, Canini, Renzetti, Arini, Pesce, Croce, Castrovilli, Brighenti, Scappini. All. Tesser.

Bari (4-4-2): Micai, Sabelli, Marrone, Gyomber, D’Elia, Anderson, Petriccione, Tello, Henderson, Galano, Kozak. All. Grosso.

Arbitro: Aureliano.

Diffidati: Marconi, Pesce (Cremonese); Improta, Petriccione (Bari).

Squalificati: Basha (Bari).

Sabato 17 febbraio ore 15

Cesena-Cittadella (Orogel Stadium-Dino Manuzzi)

Cesena (4-4-2): Fulignati, Perticone, Scognamiglio, Esposito, Fazzi, Vita, Fedele, Di Noia, Laribi, Cacia, Jallow. All. Castori.

Cittadella (4-3-1-2): Alfonso, Salvi, Varnier, Scaglia, Benedetti, Iori, Pasa, Schenetti, Chiaretti, Kouame, Vido. All. Venturato.

Arbitro: Ros.

Diffidati: Donkor, Esposito, Perticone (Cesena); Salvi, Varnier (Cittadella).

Empoli-Parma (Stadio Castellani)

Empoli (4-3-1-2): Gabriel, Di Lorenzo, Maietta, Veseli, Pasqual, Brighi, Castagnetti, Krunic, Zajc, Donnarumma, Caputo. All. Andreazzoli.

Parma (3-4-2-1): Frattali, Iacoponi, Di Cesare, Gagliolo, Gazzola, Munari, Dezi, Barillà, Ciciretti, Ceravolo, Da Cruz. All. D’Aversa.

Arbitro: Sacchi.

Diffidati: Zajc (Empoli); Gagliolo, Scozzarella (Parma).

Squalificati: Scavone (Parma).

Foggia-Carpi (Stadio Zaccheria)

Foggia (3-5-2): Guarna, Tonucci, Camporese, Martinelli, Gerbo, Agnelli, Greco, Scaglia, Kragl, Mazzeo, Nicastro. All. Stroppa.

Carpi (4-4-2): Colombi, Pachonik, Brosco, Poli, Di Chiara, Calapai, Verna, Sabbione, Garritano, Malcore, Melchiorri. All. Calabro.

Arbitro: Pinzani.

Diffidati: Deli, Tonucci (Foggia); Brosco, Ligi, Mbakogu, Mbaye (Carpi).

Squalificati: Loiacono (Foggia).

Novara-Spezia (Stadio Piola)

Novara (3-4-1-2): Montipò, Golubovic, Mantovani, Chiosa,Dickmann, Ronaldo, Casarini, Calderoni, Maniero, Puscas. All. Corini.

Spezia (4-3-1-2): Di Gennaro, De Col, Terzi, Giani, Lopez, Mora, Bolzoni, Pessina, Palladino, Granoche, Marilungo. All. Gallo.

Arbitro: Di Martino.

Diffidati: Moscati, Orlandi, Sansone (Novara); Bolzoni, De Col (Spezia).

Perugia-Palermo (Stadio Curi)

Perugia (3-5-2): Leali, Volta, Dellafiore, Belmonte, Del Prete, Gustafson, Bianco, Bandinelli, Pajac, Di Carmine, Cerri. All. Breda.

Palermo (3-5-2): Pomini, Rajkovic, Struna, Bellusci, Rispoli, Jajalo, Gnahorè, Chochev, Aleesami, Nestorovski, Trajkovski. All. Tedino.

Arbitro: Chiffi.

Diffidati: Bianco, Colombatto (Perugia); Bellusci (Palermo).

Squalificati: Coronado (Palermo).

Salernitana-Pro Vercelli (Stadio Arechi)

Salernitana (3-4-3): Radunovic, Casasola, Schiavi, Monaco, Pucino, Minala, Ricci, Vitale, Sprocati, Bocalon, Palombi. All. Colantuono.

Pro Vercelli (3-5-2): Pigliacelli, Gozzi, Konate, Jidayi, Berra, Germano, Vives, Ivan, Mammarella, Reginaldo, Morra. All. Grassadonia.

Arbitro: Giua.

Diffidati: Pucino, Ricci (Salernitana); Vives (Pro Vercelli).

Squalificati: Bergamelli, Castiglia, Ghiglione (Pro Vercelli).

Venezia-Avellino (Stadio Penzo)

Venezia (3-5-2): Audero, Modolo, Andelkovic, Domizzi, Bruscagin, Falzerano, Bentivoglio, Pinato, Garofalo, Litteri, Geijo. All. Inzaghi.

Avellino (3-5-2): Lezzerini, Ngawa, Migliorini, Marchizza, Laverone, Molina, D’Angelo, Di Tacchio, Rizzato, Asencio, Ardemagni. All. Novellino.

Arbitro: Fourneau.

Diffidati: Domizzi, Garofalo (Venezia); Laverone (Avellino).

Virtus Entella-Pescara (Stadio Comunale)

Virtus Entella (4-3-1-2): Iacobucci, Belli, Benedetti, Cremonesi, Brivio, Eramo, Crimi, Acampora, Gatto, La Mantia, De Luca. All. Aglietti.

Pescara (4-3-3): Fiorillo, Balzano, Campagnaro, Perrotta, Mazzotta, Valzania, Proietti, Brugman, Mancuso, Pettinari, Yamgà. All. Zeman.

Arbitro: Rapuano.

Diffidati: La Mantia (Virtus Entella); Bovo (Pescara).

Squalificati: Ceccarelli (Virtus Entella).

Domenica 18 febbraio ore 15

Frosinone-Ascoli (Stadio Stirpe)

Frosinone (3-4-1-2): Bardi, Brighenti, Ariaudo, Terranova, Paganini, Maiello, Chibsah, Beghetto, Ciano, Citro, Ciofani. All. Longo.

Ascoli (3-5-2): Lanni, De Santis, Padella, Gigliotti, Mogos, Addae, Buzzegoli, Bianchi, Martinho, Ganz, Monachello. All. Cosmi.

Arbitro: Illuzzi.

Diffidati: Ciofani M, Terranova (Frosinone); Bianchi (Ascoli).

Ore 17.30

Brescia-Ternana Unicusano (Stadio Rigamonti)

Brescia (4-2-3-1): Minelli, Coppolaro, Gastaldello, Somma, Curcio, Tonali, Martinelli, Spalek, Torregrossa, Embalo, Caracciolo. All. Boscaglia.

Ternana Unicusano (3-4-1-2): Plizzari, Vitiello, Gasparetto, Valjent, Defendi, Signori, Angiulli, Statella, Tremolada, Carretta, Montalto. All. Mariani.

Arbitro: Minelli.

Diffidati: Meccariello (Brescia); Gasparetto (Ternana Unicusano).

Squalificati: Rigione (Ternana Unicusano).

Maurizio Grillo