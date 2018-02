Colpo "Grosso" del Bari allo Zini I pugliesi battono la Cremonese e si collocano momentaneamente al quarto posto

Grosso balzo in avanti del Bari, nell’anticipo della quinta giornata di ritorno di Serie B. La squadra pugliese espugna lo Zini e guadagna tre punti importantissimi in chiave play-off. La formazione di Tesser è da ben quattro turni che non incamera i tre punti della vittoria. La partita è abbastanza viva, anche se nel primo tempo non vive di spunti particolari. Nella ripresa si sblocca la gara. I galletti, che hanno tenuto bene il campo per un’ora di gioco, al 19’ vanno in gol: su cross di Sabelli, respinto da un difensore grigiorosso, D’Elia controlla col sinistro e di destro infila l’angolo dove Ujkani non può arrivare. Il vantaggio galvanizza gli ospiti, ma la Cremonese non ci sta e reagisce. Al 31’ i padroni casa vanno vicinissimi al pareggio con un tiro di Pesce, che colpisce il palo a portiere immobile. Micai si ritrova tra le braccia il pallone, praticamente, senza fare nulla. Dopo due minuti lo stesso estremo difensore salva la sua porta su un colpo di testa di Scappini, smanacciando in angolo. Il Bari difende strenuamente il vantaggio e quasi allo scadere dei 5’ minuti concessi dall’arbitro Aureliano, rischia la beffa, ma il colpo di testa ancora di Scappini a un passo dalla porta lambisce il palo. La partita si chiude con la vittoria della compagine di Grosso, che raggiunge momentaneamente il quarto posto a 41 punti, a due dal Palermo.

CREMONA-BARI: 0-1

BARI (4-3-3): Micai; Sabelli, Marrone, Gyomber, D’Elia; Busellato, Petriccione, Henderson (11′ st Brienza), Anderson , Galano (35′ Tello), Kozak (40′ st Nenè).

A disp: De Lucia, Diakhitè, Oikonomou, Improta, Balkovec, Empereur, Tello, Iocolano, Brienza, Floro Flores, Nené, Andrada. All: Fabio Grosso.

CREMONESE (4-3-1-2) – Ujkani; Cinaglia, Canini, Claiton, Renzetti; Croce (34′ st Gomez), Pesce, Arini (28′ st Cavion); Castrovilli; Brighenti (15′ st Scamacca), Scappini. All. Attilio Tesser

A disp: Ravaglia, Procopio, Sbrissa, Piccolo, Cavion, Scamacca, Marconi, Perrulli, Macek, Juanito, Cinelli, Garcia.

Arbitro: Aureliano di Bologna (Imperiale-Cipressa; IV uff. Sozza)

Rete: 19′ st D’Elia

Ammoniti: Busellato (B)

Maurizio Grillo