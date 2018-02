Salernitana, attenta agli ultimi 15' finali di gara Ultimo quarto d'ora tendine d'Achille della squadra granata

Oggi pomeriggio alle ore 15 si affrontano all'Arechi la Salernitana e la Pro Vercelli di Gianluca Grassadonia e Luca Fusco. Di seguito alcuni dati riguardanti il match preview della gara.

Un solo gol con subentranti per la Salernitana 2017/18

La Salernitana, come Bari e Brescia, è una delle 3 squadre della Lega B 2017/18 che segna quasi sempre con titolari: per i granata (come per pugliesi e lombardi) 1 sola rete con subentranti in 25 giornate.

Salernitana-record per “rossi” a favore

La Salernitana è la compagine della Lega B 2017/18 che vanta il maggior numero di espulsioni a favore: 6, dopo 25 turni di campionato.

Granata fragilissimi nei 15’ finali di gara

La Salernitana, a pari merito con il Pescara, è una delle due formazioni cadette 2017/18 che subisce il maggior numero di gol dal 76’ al 90’ di gioco, inclusi recuperi, ossia nei 15’ finali di partita: 13 le reti al passivo per campani ed abruzzesi.

La stagione d’oro di Luca Castiglia

Record di gol in stagione per Luca Castiglia (Pro Vercelli), giunto a 6 gol nella Lega B 2017/18: il precedente primato personale era di 5 reti, nel 2015/16, sempre in Lega B e con la casacca dei bianchi piemontesi. Oggi Castiglia è squalificato.

Pro: record di sconfitte nella B 2017/18

La Pro Vercelli ha perso il maggior numero di partite nella Lega B 2017/18 dopo 25 turni, tra le 22 partecipanti: 12 i k.o. piemontesi, gli stessi dell’Ascoli.

Pro: subiti 17 gol su 43 nei primi 30’ di gioco. Anche in avvio di ripresa....

La Pro Vercelli ha un approccio complicato alle partite quest’anno: 17 dei 43 gol subiti totali sono stati incassati dai bianchi piemontesi nei primi 30’ di gara, un dato da correggere in fretta per centrare la salvezza. La Pro è anche fragile nei primi 15’ della ripresa, con 8 gol al passivo, gli stessi subiti – in questa fase di gara – da Entella e Cesena.

Maurizio Grillo