VIDEO |Colantuono: Buona prestazione. Prima di me tre vittorie Il mister respinge le critiche: "Meritavamo 5-6 punti in più. Spettacolo mediocre? No!"

In conferenza stampa è intervenuto il tecnico della Salernitana Stefano Colantuono, fischiato da buona parte della tifoseria per un rendimento che meriterebbe, probabilmente, qualche riflessione in più da parte della società: "Pur avendo concesso qualche occasione all'avversario, credo che oggi la Salernitana avrebbe meritato di vincere e ha giocato decisamente meglio della Pro Vercelli. Purtroppo stanno succedendo delle cose molte particolari, nove volte su dieci quel tiro di Rosina finisce in porta, invece la palla ha battuto due volte sul palo. Oggi credo che la Salernitana abbia fatto girare il pallone, c'è stata una grande opportunità dopo pochi minuti con Bocalon e lì la partita poteva cambiare, a cospetto di un avversario basso e che non lasciava spazio. Nel secondo tempo la partita è sempre stata sotto controllo, siamo arrivati al cross con una certa facilità ed è mancato soltanto il guizzo finale. Non mi sembra di aver visto una squadra impaurita, la situazione non è così drammatica come la si vuole dipingere. Purtroppo ci manca l'episodio giusto per sbloccarci sotto tutti i punti di vista. Nella mia carriera ho vinto campionati di B sempre praticando un calcio propositivo, non può sempre capitare di prendere un palo o di vedere i portieri che parano l'impossibile. Siamo dispiaciuti, ma abbiamo fiducia nel nostro lavoro".

Sulle sostituzioni: "Palombi sta facendo un tipo di ruolo nuovo, l'anno scorso giocava al fianco di una punta fisica. Rosina ha conferito qualità alla manovra, da quel momento in po ci sono state tante occasioni per poterla vincere e non ci siamo riusciti. Non mi sembra che l'uscita di Palombi ci abbia fatto perdere imprevedibilità e peso in area di rigore". Si fa notare a Colantuono che il portiere granata ha salvato la partita: "Radunovic ha fatto il suo, se vi aspettate che nessun avversario tiri mai in porta alla Salernitana siete fuori strada. E' il discorso della coperta corta o lunga: hanno calciato dalla distanza e con un taglio, il resto è stata normale amministrazione. Il nostro portiere è stato bravo e non è semplice quando l'avversario calcia poco. Come uscire dal tunnel? L'unica soluzione è quella di continuare a lavorare, ma non corrisponde al vero dire che vedo sempre il bicchiere mezzo pieno: il mio invito è quello di concentrarsi anche sulle cose positive. Se avessimo avuto 35-36 punti come avremmo meritato, è chiaro che potevamo fare altri ragionamento, ma non è stato così. Resto dell'idea che contro Ternana e Carpi potevamo fare qualcosa in più".

Colantuono si appende alla sfortuna senza spiegare concretamente perchè la sua Salernitana giochi così male: "In questo periodo combattevamo con assenze e defezioni. Ricci è venuto meno per tre partite, Odjer si è infortunato così come Rossi, oggi nel riscaldamento a Tuia si è indurito il soleo e non sapevamo se poteva giocare. Mantovani non è al top, qualche disgrazia comunque c'è stata. Quando lavori con un gruppo omogeno e compatto diventa tutto più facile". Facciamo notare al mister che fino al palo di Rosina, in realtà, lo spettacolo offerto sia stato mediocre e che i suoi numeri siano quasi da esonero, allo stesso tempo spezzando una lancia a suo favore dicendo che può poco qualunque mister con una rosa incompleta in tanti reparti. Colantuono respinge le critiche al mittente: "I ragazzi si allenano in maniera perfetta, tutti vogliono lavorare e migliorare e non siamo baciati dalla dea bendata. Dobbiamo migliorare e non ci sono dubbi, di parlare di mercato e del passato non mi va. Alla fine faremo i conti e vedremo dove saremo riusciti ad arrivare. Non mi sembra corretta quest'analisi, prima di me erano state vinte appena tre partite e la situazione non mi sembrava migliore. I fischi? Se la gente non è contenta della prova lo accettiamo, chi paga il biglietto e fa l'abbonamento ha sempre ragione. Ieri comunque i ragazzi della curva ci hanno garantito massimo sostegno, non credo che lo spettacolo offerto dalla Salernitana sia stato mediocre come dite voi."

Gaetano Ferraiuolo