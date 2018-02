Grassadonia: "La Salernitana ha qualità e tifosi, ce la farà" Il mister: "Non credo possano recriminare per il pareggio"

In sala stampa è intervenuto il tecnico della Pro Vercelli Gianluca Grassadonia, soddisfatto per la prestazione e per il risultato: "Non so se la Salernitana possa effettivamente rammaricarsi. Noi abbiamo colpito una traversa, Germano si è presentato a tu per tu con Radunovic e in tante altre situazioni siamo mancati al momento dell'ultimo passaggio. Sapevamo che oggi sarebbe stata la classica partita sporca e che, per caratteristiche, non avremmo potuto far girare palla come siamo abituati a fare in casa e fuori a prescindere dall'avversario. A mio avviso nel primo tempo abbiamo pagato soltanto la presenza in campo di diversi giocatori che non giocavano da mesi, questa cosa ha avuto il suo peso a cospetto di una Salernitana che ha qualità e che è molto diversa, anche tatticamente, da quella vista all'opera nel match d'andata. Nella ripresa abbiamo sofferto quando c'era da soffrire, ma per noi è un punto prezioso. Obiettivi? La Salernitana ha dalla sua parte un allenatore esperto, una buona rosa e un pubblico che spinge e che può dare una grossa mano. Penso e spero che non si ritroveranno nei bassifondi della classifica, ma fino a 34 punti nessuno può sentirsi tranquillo. Conosco bene questo campionato, basta un successo per rivedere la luce e un ko inatteso per ritrovarsi nel buio. Io guardo la mia squadra e devo fare i complimenti ai miei calciatori per come hanno interpretato la partita a cospetto di un avversario che in casa può mettere in difficoltà chiunque".

Gaetano Ferraiuolo