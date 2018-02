Le pagelle: Vitale disastro, Bocalon sempre in ritardo Rosina, buon impatto. Difesa sufficiente, Minala e Sprocati in calo

Brutta prestazione per la Salernitana che, al netto delle solite dichiarazioni ricche di alibi da parte dell'allenatore, pareggia per 0-0 contro la modesta e incerottata Pro Vercelli svegliandosi soltanto a 20 minuti dalla fine, quando il mister ha finalmente deciso di non giocare con cinque difensori a cospetto di un avversario tutto barricato in difesa, ma comunque pericoloso in contropiede. Si salvano davvero in pochissimi: Radunovic ha parato tutto, Rosina ha avuto un discreto impatto, ma ha sbagliato un gol clamoroso, la difesa ha retto e si è comportata discretamente. Dietro la lavagna Sprocati, Vitale e Bocalon, puntualmente in ritardo sui cross dei compagni. Ecco le nostre pagelle:

Radunovic 6,5: quando contro la Pro Vercellii, in casa, il migliore in campo è il portiere c'è davvero qualcosa che non va. Nel primo tempo vola all'incrocio e salva su Germano, si ripete due volte nella ripresa confermandosi discreto elemento tra i pali

Casasola 6: centrale atipico, riesce a spingere anche con buona continuità pur non essendo precisissimo nei cross. Si fa saltare una sola volta a metà ripresa e la Pro Vercelli sfiora il vantaggio

Monaco 6: partita quasi perfetta, non sbaglia praticamente nulla

Tuia 6: gettato nella mischia un po' a sorpresa, torna titolare dopo mesi e merita la sufficienza. Fa arrabbiare il pubblico per qualche lancio nel vuoto

Minala 4,5: da tempo stiamo dicendo che è un calciatore in grossa difficoltà, lontano parente di quello ammirato fino al derby. Fotografia della gara un errato disimpegno a ridosso della propria area di rigore che smarca Germano e gli permette di battere a rete con pericolosità. Andava sostituito

Ricci 5,5: è tra i pochissimi a dare un po' di qualità alla manovra, ma sbaglia anche tantissimi passaggi

Pucino 5,5: un passo indietro rispetto alle ultime uscite, varca poco la metà campo e non si rende mai pericoloso nè nei cross, nè con i soliti inserimenti senza palla.

Vitale 4: che fine ha fatto il calciatore ammirato l'anno scorso? Nel primo minuto e mezzo riesce nell'impresa di regalare al guardalinee tre passaggi su tre, nella ripresa invece i suoi palloni arrivano direttamente in curva. Incomprensibile quel tiro dai 20 metri al 90', anche in quel caso con risultati disastrosi. Quando Colantuono lo mette al centro per poco Reginaldo non segna in un'azione molto simile a quella che lo vide sfortunato protagonista a Terni

Sprocati 5: si accende a intermittenza, continuiamo a pensare che la posizione scelta da Colantuono non sia adatta alle sue caratteristiche. Non tira quasi mai in porta, poco reattivo al 9' sul tiro respinto da Pigliacelli

Palombi 5: un solo guizzo non basta per meritare di più, ci riferiamo a quel tiro a inizio ripresa ben disinnescato dal portiere avversario. Pesce fuor d'acqua

Bocalon 4: l'inizio sembrava promettente, ma dopo aver saltato l'avversario calcia addosso al portiere. In area arrivano innumerevoli cross, lui si nasconde dietro l'avversario e arriva sempre, sempre, sempre in ritardo. Serviva un bomber, l'Empoli ringrazia e si gode Donnarumma

Rosina 6: sin da quando entra si nota un atteggiamento positivo, peccato per quel doppio palo che poteva cambiare partita, campionato e la sua esperienza. Qualche buon guizzo, sbaglia un rigore in movimento e un'altra occasione nel finale

Zito 6: conferisce maggiore imprevedibilità alla manovra

Di Roberto 6: tanti cross e qualche buon dribbling

Colantuono 5: in conferenza stampa come sempre se l'è presa con infortuni, cattiva sorte e quant'altro. La sua Salernitana, invece, non è per niente diversa da quella del suo predecessore, anzi vince e combatte molto meno. Primo tempo da categoria inferiore, tardivi i cambi e discutibile giocare con 5 difensori contro una Pro tutta difesa.

Gaetano Ferraiuolo