VIDEO | Tuia: "Tante occasioni nella ripresa, ci rialzeremo" Il difensore: "Felice per essere rientrato in campo, riconquisteremo i tifosi"

Rientrato in campo dal primo minuto dopo cinque mesi, il difensore della Salernitana Alessandro Tuia ha giocato una partita tutto sommato sufficiente vincendo il duello a distanza sia con Raicevic, sia con Reginaldo. Durante la trasmissione OffSide in onda su OttoChannel (canale 696 del digitale terrestre) il centrale si è espresso così: "Mi fa piacere essere tornato in campo, è il secondo infortunio serio da quando sono a Salerno e sono contento di essere di nuovo a disposizione del mister. Quanto alla partita, mi dispiace che non siamo riusciti a portare a casa punti a cospetto di un avversario che ha pensato principalmente a difendersi e che ci ha creato problemi principalmente con delle conclusioni dalla distanza. Nella ripresa abbiamo cambiato marcia, siamo stati anche un pochino sfortunati in occasione della punizione calciata da Rosina. E' un momento in cui le cose non vanno benissimo, quello che mi lascia fiducioso è vedere come lavorano i miei compagni durante la settimana. L'impegno è sempre massimo, dobbiamo cercare soltanto di capitalizzare al meglio le occasioni che creiamo nei 90 minuti. La classifica non deve preoccuparci più di tanto, in questa categoria bastano un paio di vittorie di fila per risollevarsi e ragionare in modo diverso. Futuro? Non ho mai nascosto il mio pensiero, vedremo cosa accadrà prossimamente. Per ora sono concentrato sulla Salernitana e sul raggiungimento dei nostri obiettivi I fischi? I tifosi possono esprimere il loro dissenso, ma sappiamo benissimo che ci daranno sempre una mano".

