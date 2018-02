VIDEO | Casasola: "La palla non voleva entrare, peccato!" Il difensore: "Il lavoro ci ripagherà dei nostri sacrifici"

Quarta partita consecutiva da titolare per Tiago Casasola, ancora una volta autore di una gara di buon livello e di qualche interessante spunto offensivo. Durante la trasmissione OffSide ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Non credo che abbiamo fatto una brutta partita, anzi soprattutto nella ripresa abbiamo costruito diverse occasioni e non siamo stati particolarmente fortunati. Quel palo di Rosina poteva cambiare la gara, dalla mia posizione sembrava quasi che la palla fosse entrata. E' vero che la Pro Vercelli si è resa pericolosa in un paio di circostanze, ma la Salernitana scende sempre in campo con un atteggiamento aggressivo e propositivo, giochiamo alti proprio come chiede l'allenatore e ci può stare che si corra qualche pericolo. Per la prima volta dopo tanto tempo siamo riusciti a non prendere gol, il nostro reparto può contare su tanti giocatori bravi e sono sempre a disposizione del mister. Mi dispiace per i fischi, ma comunque dobbiamo ringraziare i tifosi che fanno tanti sacrifici per sostenerci e per starci vicino in casa e in trasferta. Insieme possiamo uscire da questo momento particolare, il lavoro alla lunga ci ripagherà".

Redazione Sport