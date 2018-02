Altri campi: Empoli, altro 4-0! Doppietta di Donnarumma I nuovi acquisti fanno sorridere Foggia e Venezia. Avellino e Palermo ko, trema la Salernitana

Detto ampiamente della vittoria esterna- e immeritata- del Bari a Cremona e dello 0-0 della Salernitana con la Pro Vercelli, si è giocata oggi quasi interamente la quinta giornata del girone di ritorno del campionato di serie B. Il risultato più importante è quello dell'Empoli che, dopo Palermo e Bari, rifila quattro reti anche al Parma candidandosi autorevolmente per il salto diretto di categoria. Doppietta per Alfredo Donnarumma, a segno anche Caputo e Maietta, su assist dell'esordiente ex granata Rodriguez. A questo punto bisogna dare atto a mister Andreazzoli di aver compiuto un autentico capolavoro: la sua squadra ha conquistato la sesta vittoria consecutiva e sta volando verso la serie A con pieno merito attraverso un gioco spumeggiante. Il Parma, invece, negli ultimi due mesi è quart'ultima per rendimento e la panchina di D'Aversa inizia a traballare. Perde ancora il Palermo ed è crisi profonda: ne approfitta il Perugia, abile a battere i rosanero per 1-0 grazie a una prodezza del solito Di Carmine a tempo scaduto. Conoscendo Zamparini, non ci meraviglierebbe un ribaltone tecnico soprattutto se il Frosinone battesse l'Ascoli nel posticipo aumentando il distacco. 0-0 tra Entella e Pescara, pareggiano anche Novara e Spezia: in gol Puscas (5 in 2 gare e mezzo) e Forte, nel finale i padroni di casa avrebbero addirittura potuto vincerla. Il Venezia batte l'Avellino per 3-1, anche in questo caso con una rete di un nuovo acquisto: Litteri ha trascinato i ragazzi di Inzaghi verso un successo fondamentale e che inguaia i biancoverdi. Colpo esterno del Cittadella a Cesena (decide Kouamè), il Foggia vola e asfalta il Carpi ancora grazie a Kragl. Ecco la classifica aggiornata, con la Salernitana che tremerebbe ancora di più in caso di vittoria del Brescia sulla Ternana: Empoli 49, Frosinone 46, Palermo 43, Cittadella, Bari 41, Venezia 39, Cremonese, Parma 37, Spezia, Carpi 36, Pescara 35, Foggia, Perugia 34, Salernitana, Novara 31, Avellino 30, Entella, Cesena 28, Brescia 27, Pro Vercelli 27, Ascoli 23, Ternana 22.

Gaetano Ferraiuolo