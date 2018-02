Sul web: "Società, ecco il risultato del mercato" Sui social tifosi delusi: "Colantuono da esonero. Da Donnarumma-Coda a Bocalon..."

Come ogni settimana, la redazione di Granatissimi.Ottopagine dà ampio spazio a tutti i tifosi che, in queste ore, stanno esprimendo il proprio pensiero attraverso i social network mostrando una certa delusione per il pareggio conquistato oggi pomeriggio, ma soprattutto una grandissima preoccupazione per il calendario e per l'attuale classifica. In tanti, come spesso accaduto quest'anno, puntano il dito nei confronti della società, tra questi c'è Antonio Fontanella: "Solito copione già scritto, un pareggio quasi annunciato. Poi contro l'Avellino sarà scontro salvezza e come sempre saremo in 20mila. A cosa serve disertare se poi nel derby la proprietà incasserà tutti quei soldi? L'unica protesta seria è restare a casa, come sto facendo io pur avendo l'abbonamento". "E ora prendetevela con i fattori imponderabili" ironizza Nello Falcone del club Spartani Salernitani, dello stesso avviso Anthony Fusella: "Colantuono ha visto un'altra partita ,se è soddisfatto di tre tiri in porta contro la penultima in classifica senza sei titolari probabilmente è più in confusione di quanto pensassi. Come mai Lotito non dice nulla? L'ingaggio alto del mister mi fa pensare che non sarà esonerato nemmeno se ne perde 10 di fila". "E ora il calendario si fa duro, dove li facciamo questi benedetti 19 punti con una squadra così scarsa?" si chiede con preoccupazione Valentino Botta di Bellizzi, anche il presidente del club Mai Sola Antonio Carmando sostiene che "ci aspettavamo una stagione completamente diversa. Sono tra quelli che crede ancora nei play off, ma siamo profondamente deluso".

"E' colpa di Colantuono? Chi pensa questo vada a sentire i comizi di Lotito" scrive Daniele Taverone, "Colpa esclusiva della società che ha allestito la squadra più scarsa degli ultimi 10 anni" aggiunge Francesco Capuano, simpatica anche la provocazione di Lidia Mansi: "Sono convinta che se la Salernitana 2014-15, con Nalini, Moro, Pestrin, Mendicino, Calil, Colombo, Gori e Lanzaro, affrontasse quella attuale vincerebbe con tre gol di scarto". "Con Menichini in panchina eravamo ottavi, con Coda e Donnarumma tra le prime. Evidentemente la società non ci vuole andare ai play off" il pensiero di Alessandro Colucci di Pastena, mentre in tanti puntano il dito su Riccardo Bocalon tipo Andrea Marigliano: "Si nasconde dietro l'avversario, non mi sembra che con Rodriguez o un'altra punta al fianco abbia fatto meglio. Buon giocatore di serie C". Lo difende Ilaria Riccio: "Non gli arrivano palloni giocabili, che cosa può fare? E' colpa di Colantuono", di parere opposto Nicola Trucillo di Pastena: "Non stoppa una palla, non pressa, non va in anticipo e anche oggi ha sbagliato un gol a porta vuota. Come si può passare da Coda e Donnarumma a un giocatore così?".

I tifosi: "Azzerare tutto a fine anno, questa rosa faticherebbe in C1"

"Questo è il presepe, che può farci l'allenatore? La società è come un fantasma, ha lasciato partire Donnarumma anche per colpa di Bollini che non può e non deve essere rimpianto" dice Domenico D'Arco, "Come si fa a togliere Tuia e riproporre Vitale centrale? Per fortuna l'avversario era più scarso di noi" scrive con rabbia dice Dina Marrese, mentre in tanti puntano il dito verso il direttore sportivo Fabiani, contestato da uno sparuto gruppo di tifosi presenti nei distinti inferiori. "Tutti via, questa squadra stenterebbe anche in C" il parere di Alessandro Pezzatini, "Esonerate tutti e ripartiamo da zero" propone Enzo Lodato, "E pensare che chi diceva che la squadra era scarsa veniva additato come gufo" rammenta Fulgenzio Senatore, mentre Carmine Prisco e Mattia Tesoriero dicono che "Lotito e Mezzaroma dovrebbero metterla in vendita a prezzi accessibili, serve un cambio generale dai presidenti alla dirigenza passando per allenatore e giocatori". Clima di tensione, dunque, con la speranza che vincere a La Spezia possa cambiare tutto e restituire serenità alla Salernitana.

Gaetano Ferraiuolo