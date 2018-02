U15, De Santis: puniti nel loro unico tiro in porta La Salernitana Under 15 sconfitta di misura dalla Ternana

La Salernitana Under 15 viene beffata tra le mura amiche dalla Ternana, al termine di una gara a lungo dominata, ma senza mai riuscire a trovare la zampata, come analizzato dallo stesso tecnico De Santis: «C’è molto dispiacere, soprattutto per il risultato. Abbiamo fatto un primo tempo impeccabile in entrambe le fasi, assediando la Ternana nella loro metà campo. Come sempre abbiamo tenuto strette le fila della squadra, con un ottimo fraseggio ed ottime accelerazioni. Le occasioni da gol ci sono state, e l’unico rammarico è forse proprio non essere riusciti a capitalizzare. Nel secondo tempo, invece, non siamo riusciti a ripeterci, facendo un po’ il gioco della Ternana, e alzando un po’ troppe volte il pallone. I nostri avversari ci hanno punito nel loro unico tiro in porta, e dopo lo svantaggio non siamo riusciti più a riprendere in mano le sorti della gara. Purtroppo è andata così».

Il tabellino:

SALERNITANA: Galante, Idioma, Imperiale, Russo, Froncillo, Sangiovanni, Accietto, Cioce, Santaniello, Citarella, Salerno. A disp.: Colantuono, Radano, Murano, Fresa, Natella, Petti, De Stefano, Dommarco, Palmieri. All.: De Santis.

TERNANA: Zingaretti, Serafini, Colalelli, Pompei, Fimiani, Monesi, Blasi, Sabatini, Iurcu, Lamberti, Giacomelli. A disp.: Bartolocci, Settimi, Bianconi, Colamedici, Monaldi, Menghini, Chiacchierini, Rosatelli, Agostini. All.: Placidi.

Arbitro: Marra di Agropoli.

Ammoniti: Idioma (S), Murano (S), Sabatini (T), Serafini (T), Monaldi (T), Fimiani (T).

Reti: 18’st Lamberti (T).

Simone Gallo