Il Frosinone batte l’Ascoli e affianca l’Empoli in vetta I ciociari mettono al sicuro i risultato nel primo tempo con i soliti Dionisi e Daniel Ciofani

Il Frosinone con il classico punteggio all’inglese si sbarazza dell’Ascoli e agguanta l’Empoli al primo posto in classifica a quota 49. Sfrutta il turno casalingo la formazione di mister Longo, che mette subito al sicuro il risultato. Entrambi i gol, infatti, sono stati segnati nel primo tempo. Al 3’ i ciociari già vicini al vantaggio con Dionisi, che da buona posizione tira sul fondo, ma ci pensa tre minuti dopo lo stesso attaccante: su corner battuto da Ciano, ribatte la difesa e sul successivo tiro di Chibsah, Agazzi non riesce a bloccare il pallone, così è lesto Dionisi a infilare alle sue spalle. Al 22’ il raddoppio con Daniel Ciofani, che di testa, specialità della ditta, non dà scampo al portiere ospite.

L’Ascoli non ci sta e per due volte va vicino al gol su un tiro di Gigliotti, respinto da Vigorito, poi è Addae di testa a mancare il bersaglio. Mentre tutti attendono il duplice fischio dell’arbitro, in realtà al 45’ ne arriva solo uno a decretare il calcio di rigore per i bianconeri per un fallo di mano in area di Terranova. Per Illuzzi non ci sono dubbi e indica il dischetto: Buzzegoli con un tiro forte ma centrale non riesce a sorprendere Vigorito che ribatte. Finisce così il primo tempo sul risultato di 2-0 per i padroni di casa. Nella ripresa il Frosinone tenta soprattutto di controllare la gara e magari di mettere al sicuro il risultato. La scossa intorno alla mezz’ora di gioco quando il palo impedisce la gioia del gol a Daniel Ciofani. L’Ascoli non crede più nella rimonta e il Frosinone può arrivare tranquillamente al 90’ (più 5’ di recupero) e incamerare tre punti importanti per la sua classifica.

FROSINONE-ASCOLI 2-0

FROSINONE (3-4-1-2): Vigorito; Brighenti, Ariaudo, Terranova; M. Ciofani, Maiello, Chibsah (83’ Frara), Beghetto (70’ Crivello); Ciano (55’ Kone); D. Ciofani, Dionisi. A disp. Zappino, Palombo, Russo, Soddimo, Volpe, Paganini, Matarese, Citro, Krajnc. All. Longo.

ASCOLI (3-5-1-1): Agazzi; De Santis, Padella, Gigliotti; Mogos, Addae, Buzzegoli, Martinho (50’ Kanoute), Baldini (67’ Mignanelli); Clemenza (52’ Ganz); Monachello. A disp. Lanni, Venditti, Diop, Bianchi, Carpani, Lores Varela, Castellano, D’Urso, Perri. All. Cosmi.

ARBITRO: Illuzzi di Molfetta.

RETI: 6’ Dionisi (F), 22’ D. Ciofani (F).

NOTE: ammoniti Monachello (A). Al 45’ l’Ascoli fallisce un rigore con Buzzegoli. Rec. 1’ pt, 5’ st.

Maurizio Grillo