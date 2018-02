Brescia: bel colpo, tre punti e balzo in avanti in classifica La Ternana resta fanalino di coda

Il Brescia liquida la pratica Ternana e con i tre punti incassati contro i rossoverdi scavalca in un sol colpo Virtus Entella e Cesena ed affianca a quota 30 l’Avellino in graduatoria. Nel primo tempo al 19’ la gara prende già una svolta a favore dei padroni di casa con Gastaldello, abile a sfruttare una punizione di Embalo e ad infilare alle spalle di Plizzari. La partita non offre spunti particolari, le rondinelle la controllano con gli ospiti che di tanto in tanto provano a impensierire la retroguardia avversaria. Si va al riposo sull’1-0.

Nella ripresa, dopo circa venti minuti, la partita si ravviva grazie al raddoppio dei padroni di casa con Torregrossa: assist al bacio di Tonali, che trova un corridoio perfetto per il suo compagno, bravo a eludere l’uscita di Plizzari e con un colpo sotto il pallone a realizzare il 2-0. Neanche il tempo di esultare che la Ternana accorcia le distanze: tiro di Statella, Minelli non trattiene il pallone che si impenna finendo sul palo, Montalto è svelto ad accompagnare la sfera in porta. La Ternana ci crede e al 74’ sfiora il pareggio, ma Carretta spreca malamente a colpo sicuro. Così arriva all’81’ il gol che chiude la gara. Caracciolo vede Spalek libero sulla destra e lo serve, il calciatore slovacco indovina un diagonale rasoterra che non lascia scampo a Plizzari. Dopo 5’ di recupero concessi da Minelli, arriva il triplice fischio tra gli applausi del Rigamonti.

BRESCIA-TERNANA 3-1

BRESCIA (4-2-3-1): Minelli; Coppolaro, Somma, Gastaldello, Curcio; Martinelli, Tonali; Furlan (61′ Spalek), Torregrossa, Embalo (84′ Bisoli); Okwonkwo (70′ Caracciolo). A disp. Pelagotti, Ndoj, Meccariello, Longhi, Cancellotti. Allenatore: Boscaglia.

TERNANA (3-4-1-2): Plizzari; Vitiello, Signorini, Valjent; Statella, Paolucci, Angiulli (80′ Piovaccari), Defendi; Tremolada; Carretta (85′ Finotto), Montalto. A disp. Sala, Favalli, Ferretti, Gasparetto, Zanon, Signori, Bordin, Varone, Albadoro, Repossi. Allenatore: Mariani.

Arbitro: Minelli di Varese (Bellutti-Bresmes; IV uff. Serra)

Reti: 19′ Gastaldello (B), 64′ Torregrossa (B), 66′ Montalto (T), 81′ Spalek (B)

Ammonizioni: Paolucci, Defendi, Statella, Signorini (T), Embalo, Gastaldello, Curcio (B)

Rec: 0′ p.t.; 5′ s.t.

Maurizio Grillo