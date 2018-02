Media spettatori: Salerno scende al sesto posto, Arechi vuoto Empoli show dinanzi a 4mila persone, a Chiavari meno di 1700 tifosi

Leggera impennata rispetto alle ultime settimane per quanto riguarda il numero di spettatori che hanno riempito gli spalti nel ventiseiesimo turno del campionato di serie B. Il dato negativo proviene ancora una volta dall'Arechi di Salerno: non è stato minimo stagionale, ma contro la Pro Vercelli c'erano appena 6752 spettatori, numeri assolutamente bassi se rapportati alle potenzialità della piazza e che destano preoccupazione alla società e agli stessi calciatori, convinti che solo con l'apporto del pubblico si potranno ottenere risultati positivi. Le statistiche divengono ancor più allarmanti se rapportato a quanto accadeva ai tempi della Seconda e della Prima Divisione: Salernitana-Poggibonsi, Salernitana-L'Aquila, Salernitana-Pontedera, ma anche Salerno Calcio-Monterotondo battono nettamente Salernitana-Pro Vercelli, segno evidente che ormai una buona fetta di pubblico garantisce la presenza allo stadio più per gli obiettivi che per amore della maglia. Quest'anno soltanto contro Ternana, Bari, Cremonese e Frosinone (quattro pareggi su quattro) è stata superata la soglia delle 10mila presenze, in totale 120834 persone hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe dei granata, con incassi quasi dimezzati rispetto al passato. La media complessiva è di 9295 unità,con Salerno che passa dal quinto al sesto posto nella speciale classifica del tifo superata dallo Stirpe di Frosinone e tallonata dal Curi di Perugia. Ecco tutti i dati del fine settimana, con Cesena al primo posto seguito da Frosinone e Foggia. L'Empoli, che sta dando spettacolo, ha giocato il big match con il Parma dinanzi ad appena 4500 spettatori (chissà cosa sarebbe stato l'Arechi con gli stessi risultati e lo stesso gioco spumeggiante), a Chiavari c'erano appena 1500 tra paganti e abbonati:

Brescia-Ternana 6500 spettatori

Cesena-Cittadella 10783 spettatori

Cremonese-Bari 8423 spettatori

Empoli-Parma 4491 spettatori

Entella-Pescara 1692 spettatori

Foggia-Carpi 10318 spettatori

Frosinone-Ascoli 10670 spettatori

Novara-Spezia 3588 spettatori

Perugia-Palermo 8380 spettatori

Salernitana-Pro Vercelli 6752 spettatori

Venezia-Avellino 3883 spettatori

