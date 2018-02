Video | tifosi delusi: classifica da brividi, terrore serie C Carmando, presidente del Club Mai Sola, dispensa ottimismo: "Credo nei play off"

Come sempre accaduto durante queste settimane crisi concitate, la redazione di Granatissimi.Ottopagine ha dedicato ampio spazio al mondo della tifoseria salernitana registrando una certa preoccupazione per la classifica, ma soprattutto per il calendario. Nell'ambito della manifestazione"I pomeriggi di Mai Sola", abbiamo intervistato diversi esponenti del club guidato da Antonio Carmando, tutti pronti per partire con entusiasmo e senso di appartenenza alla volta di La Spezia per spingere e aiutare la squadra del cuore in un momento di grandissima difficoltà. Pareri abbastanza diversi, tra chi crede ancora nei play off, chi spera che si possa ricucire lo strappo con Bernardini e chi teme addirittura la retrocessione e spera nel ritorno di Bollini. Nel video che segue le interviste integrali.

Servizio di Gaetano Ferraiuolo, montaggio di Maurizio Grillo