U16, Landi: serviva una prestazione così, ora cerco continuità La Salernitana Under 16 vince 3-0 senza affanni contro la Ternana

La Salernitana Under 16 torna alla vittoria, ma soprattutto torna ad una prestazione praticamente perfetta che mancava da un po’. I ragazzi di Landi nell’ultimo periodo erano stati un po’ presi di mira dalla cattiva sorte, ma contro la Ternana il bel gioco e la determinazione hanno fatto la differenza, come raccontato dallo stesso tecnico: «Al di là del risultato sono contento soprattutto per la prestazione. Era da un po’ di tempo che non ci riusciva una gara così, tutti hanno fatto il loro compito e lo hanno fatto bene, solo facendo così ti puoi assicurare la vittoria».

Una vittoria che rilancia le ambizioni in campionato?

«Ci siamo già trovati diverse volte in questa situazione: una vittoria dopo un periodo d’appannaggio, salvo poi ricadere negli stessi errori. Ora starà a me mantenere tutti coi piedi per terra, serve lavorare in settimana e riuscire a consolidare quanto di buono siamo in grado di fare. Ci mancano ancora tante partite alla fine del campionato, possiamo divertirci, ma l’importante è giocare sempre con tranquillità e mettere la prestazione avanti a tutto».

Questo già dalla prossima gara?

«Esattamente. Ti parlavo prima di continuità, ed è quella che vogliamo acquisire, a partire dalla prossima quando affronteremo un avversario temibile contro il Perugia. Una delle squadre che gioca il miglior calcio del girone, ed ottimo test per saggiare il nostro valore. Giocando come contro la Ternana nulla ci è precluso, ma ora dobbiamo ragionare partita dopo partita».

Il tabellino:

SALERNITANA: De Simone, Iaiunese, Carrino, Vignes, Di Micco, Guzzo, Arena, Della Torre, Guida, Magno, Pellino. A disp.: Omobono, Stratoti, Onda, Petrullo, Rolando, Ramazzotti, Mosca, Fois, Mastrogiovanni. All.: Landi.

TERNANA: Tamburelli, Hakiki, Mora, Malerba, De Francesco, Libera, Di Chio, Latini, Vergaro, Canciano, Onesti. A disp.: Locci, Ferroni, Esposito, Bernardini, Cesarano, Ricci, Brevi, Nunzi, Gaggiotti. All.: Boccolini.

Arbitro: Castellone di Napoli.

Ammoniti: Hakiki (T).

Marcatori: 8’pt Pellino (S), 25’pt e 3’st Vignes (S).

Simone Gallo