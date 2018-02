Palladino: "Ringrazio ancora Zaniolo e Bombardini" L'ex granata ricorda l'esperienza di Salerno

Per infortunio salterà la partita di venerdì sera, lui che ha iniziato la sua carriera proprio con la maglia granata dimostrando, in una B assai complessa, che se un calciatore è valido può fare la differenza a prescindere dall'età e dalla categoria di provenienza. Quando due anni fa venne all'Arechi con la maglia del Crotone fu applaudito da tutti i tifosi presenti e nel finale si divorò un gol clamoroso a tu per tu con Terracciano. Raffaele Palladino, sul magazine ufficiale della serie B, ha ricordato così quell'avventura e ha parlato della sua attuale squadra: "Salerno fu un anno importante, feci 15 gol giocando da prima punta. Devo ringraziare ancora oggi Bombardini e Zaniolo. In tanti mi hanno rimproverato di aver segnato poco in carriera ma io preferisco agire da trequartista più che da bomber. Ho sempre avuto maggior piacere nel mandare in porta i compagni. Quanto all'attualità, siamo una bella squadra, un mix di gioventù ed esperienza. Vogliamo conquistare i playoff, consapevoli che in quei venti giorni può succedere di tutto. Mister Gallo? Mi piace molto e mi ha sorpreso in positivo: ama farci lavorare sempre col pallone e questo ci permette di avere intensità oltre che migliorare le capacità tecniche".

Redazione Sport