VIDEO | Spezia-Salernitana: i precedenti

Sono 9 i precedenti ufficiali giocati in Liguria tra Spezia e Salernitana con un bilancio di 6 vittorie per i padroni di casa, 2 pareggi e un successo esterno per i granata. La prima sfida risale alla stagione 1938/1939 mentre l’ultimo confronto risale alla scorsa stagione. L’unico successo della Salernitana risale al lontano 13 marzo 1949, 3-2 in serie B con doppio vantaggio dei padroni di casa con reti di Mangini e Zordan e “ribaltone” granata con le marcature di Marcello Taccola (doppietta) e Flumini. Il bilancio a livello realizzativo è a favore dello Spezia che ha sempre segnato nelle 9 sfide ufficiali al “Picco” contro la Salernitana: 19 i gol totali liguri, con una media a partita di 2,11. I granata hanno realizzato 8 reti.

1938/1939 Serie B Spezia – Salernitana 3 – 1 (Iacovazzo)

1948/1949 Serie B Spezia – Salernitana 2 – 3 (Taccola, Taccola, Flumini)

1949/1950 Serie B Spezia – Salernitana 1 – 0

1950/1951 Serie B Spezia – Salernitana 1 – 1 (De Andreis)

2005/2006 Serie C-1 Spezia – Salernitana 4 – 0

2010/2011 Lega Pro Spezia – Salernitana 2 – 1 (aut. Fiorillo)

2015/2016 Coppa Italia Spezia – Salernitana 2 – 0

2015/2016 Serie B Spezia – Salernitana 3 – 1 (Coda)

2016/2017 Serie B Spezia – Salernitana 1 – 1 (Rosina)

