Lotito, altra idea: il patron investe nello sport casertano? Ecco le ultime indiscrezioni

Da un lato Mezzaroma che invita tutti a remare nella medesima direzione assicurando che la società tiene moltissimo alla Salernitana e che farà di tutto per contribuire alla crescita del progetto, dall'altro un Claudio Lotito impegnato su tantissimi fronti e che recentemente non si è visto nemmeno all'Arechi per le partite interne dei granata. Tra Lazio, Federazione ed elezioni, il patron sta facendo il giro d'Italia con la speranza di mettere a disposizione della cittadinanza non solo il suo impegno politico, ma l'esperienza acquisita nel mondo imprenditoriale e calcistico. "Non si speculi sulla Salernitana: sono il proprietario, non il presidente" disse durante uno dei suoi comizi in quel di Caserta, una frase che fece storcere il naso a tutti i tifosi granata, ma che tutto sommato è stata anche abbastanza strumentalizzata. Proprio a Caserta, contrariamente a quanto accadde in campionato nella stagione 2014-15, Lotito sta riscontrando un certo affetto e non è affatto da escludere che il patron possa aggiungere l'ennesimo impegno alla sua lunga lista. Stando a quanto riportato dal portale Cittàceleste.it, infatti, il numero uno di Lazio e Salernitana potrebbe decidere di contribuire alla rinascita della JuveCaserta, gloriosa squadra di basket che sta attraversando un periodo piuttosto tormentato. Queste le parole in merito dell'ex Sindaco Pio Del Gaudio: "Faremo di tutto per recuperare la Juvecaserta perchè sono del parere che il basket sia un’eccellenza del territorio e non può andare perso un patrimonio sportivo di Caserta. Il basket a Caserta è storia di sentimenti e di passione ed, avendo un certo rapporto personale con il Presidente Petrucci, farò di tutto per risolvere il problema. Sono molto felice di aver coinvolto il presidente della Lazio Lotito nella vicenda basket a Caserta, che per noi rappresenta un punto di riferimento sociale oltre che sportivo. Quando gli ho spiegato la situazione e la storicità della palla a spicchi in Terra di Lavoro l’ho visto molto interessato e devo ammettere che era molto preso dalle mie parole sulla Juvecaserta. Tra l’altro ricorda benissimo che la Juvecaserta è stata l’unica squadra ad aver vinto lo scudetto al sud di Roma”.Qualcuno a Caserta paventa (o forse spera) addirittura un interesse per la Casertana Calcio in caso di vittoria in campagna elettorale, voci che al momento nontrovano riscontro e che quindi sono tutte da verificare.

Gaetano Ferraiuolo