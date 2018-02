Spezia, i convocati: tre assenze pesanti Ecco le ultime novità: in attacco l'ex mancato Granoche, in mediana l'esperto Mora

Dopo la rifinitura di questo pomeriggio, il tecnico dello Spezia Fabio Gallo ha diramato la lista dei convocati tra cui è confermata la presenza del giovane attaccante 2000 Samuele Mulattieri; ancora ai box Najib Ammari(problema regione flessoria), Alberto Gilardino (lesione gemello destro) e Raffaele Palladino (contrattura polpaccio sinistro). Quanto alla formazione, i liguri dovrebbero scendere in campo con un undici molto simile a quello che ha strappato un punto importante a Novara: dinanzi a Di Gennaro spazio al quartetto composto da Lopez, Terzi, Giani e De Col, con Mora incabian di regia affiancato da Bolzoni e Maggiore, due elementi particolarmente bravi ad inserirsi in zona gol. In avanti Mastinu agirà alle spalle del tandem fisico ed esperto composto da Forte e Granoche, con quest'ultimo vicinissimo alla Salernitana un anno e mezzo fa prima dell'arrivo di Joao Silva e della riconferma di Coda e Donnarumma. Ecco l'elenco dei convocati:

PORTIERI: 1.BASSI, 33.DI GENNARO, 43.MANFREDINI

DIFENSORI: 3.LOPEZ, 4.CAPELLI, 5.GIANI, 6.CECCARONI, 13.AUGELLO, 19.TERZI, 23.DE COL, 28.MASI

CENTROCAMPISTI: 7.BOLZONI, 8.JUANDE, 16.MORA, 18.DE FRANCESCO, 21.PESSINA, 25.MAGGIORE

ATTACCANTI: 9.FORTE, 26.MASTINU, 29.GRANOCHE, 32.MULATTIERI, 39.MARILUNGO

Gaetano Ferraiuolo