Salernitana, a La Spezia contro ogni pronostico Non incoraggia attualmente il confronto tra le due squadre,ma il carattere può essere determinante

Alcune curiosità riguardante il match preview di Spezia-Salernitana

La difesa bunker della B 2017/18, in assoluto ed in casa. Al “Picco” meno gol di tutti

Lo Spezia è la difesa meno battuta della Lega B 2017/18 dopo 26 giornate: 24 i gol al passivo per i liguri, primato condiviso con il Palermo di Tedino. La formazione di Gallo detiene anche la difesa meno battuta della Lega B 2017/18 nelle gare casalinghe, con 6 sole reti al passivo. Il “Picco”, al momento, è lo stadio di Lega B 2017/18 dove si sono finora visti meno gol: 22, di cui 16 segnati dai padroni di casa e 6 dagli avversari.

Al “Picco” media da A per lo Spezia di Gallo

Lo Spezia ha medie da serie A al “Picco” nelle ultime 11 partite giocate: 7 successi liguri e 4 pareggi, con 25 punti conquistati sui 33 a disposizione.

Uno Spezia da fair-play

Lo Spezia è una delle 6 squadre cadette 2017/18 che ha subito meno espulsioni dopo 25 giornate: 1 per parte, come Empoli, Entella, Foggia, Bari e Cittadella.

Che medie, Gallo a febbraio

Febbraio mese molto propizio per le formazioni guidate da Fabio Gallo: il coach dello Spezia ha una media di 1,71 punti netti a partita, con bilancio di 3 successi, 3 pareggi ed 1 sconfitta in 7 partite.

Spezia, un solo k.o. nelle ultime 9 giornate

Lo Spezia è in forma: una sola sconfitta dei liguri nelle ultime 9 giornate, 1-2 a Carpi il 27 gennaio scorso. Nel mezzo 4 successi degli “aquilotti” e 4 pareggi.

Campani a secco da 225’

Salernitana senza gol da 225’: ultimo firmato Sprocati al 45’ di Salernitana-Carpi 1-2 del 3 febbraio scorso, poi si conta la ripresa di quel match e le intere a Pescara (0-1) ed in casa contro la Pro Vercelli (0-0).

Un solo gol con subentranti per la Salernitana 2017/18

La Salernitana, come il Bari, è una delle 2 squadre della Lega B 2017/18 che segna quasi sempre con titolari: per i granata (come per i pugliesi) 1 sola rete con subentranti in 26 giornate.

Salernitana-record per “rossi” a favore

La Salernitana è la compagine della Lega B 2017/18 che vanta il maggior numero di espulsioni a favore: 6, dopo 26 turni di campionato.

Granata fragilissimi nei 15’ finali di gara

La Salernitana, a pari merito con Avellino e Pescara, è una delle tre formazioni cadette 2017/18 che subisce il maggior numero di gol dal 76’ al 90’ di gioco, inclusi recuperi, ossia nei 15’ finali di partita: 13 le reti al passivo per le due compagini campani e per gli abruzzesi.

Lega B 2017/18 – la classifica del girone di ritorno

Dopo 5 turni del girone di ritorno, la classifica della fase discendente del campionato è la seguente: Empoli 15 punti; Foggia e Frosinone 12; Perugia e Venezia 10; Cittadella 9; Pro Vercelli 8; Bari, Brescia, Carpi, Novara, Pescara 7; Spezia 6; Avellino, Cesena, Cremonese, Salernitana 5; Palermo, Parma, Virtus Entella 4; Ascoli 3; Ternana 2

Maurizio Grillo