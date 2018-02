Lega B: le curiosità della 27^ giornata C'è un dato che riguarda anche la Salernitana

Le curiosità sul prossimo turno di campionato segnalate da Football Data:

23 / 2 In Carpi–Virtus Entella saranno di fronte l’attacco più anemico del torneo (23 gol in 26 giornate gli emiliani, alla pari dell’Ascoli) e quello del girone di ritorno (2 sole reti la Virtus Entella, come il Pescara).

3 Perugia bestia nera per Moreno Longo, che nei 3 precedenti da allenatore contro i biancorossi ha sempre perduto 0-1, due volte l’anno scorso alla guida della Pro Vercelli, quest’anno all’andata con il Frosinone.

11 / 2 Panchine agli opposti (o quasi) in Foggia–Brescia: 11 le reti rossonere (squadra regina del torneo cadetto 2017/18), appena 2 i gol lombardi (peggio solo, in questa graduatoria, Salernitana e Bari con 1 marcatura a testa).

13 / 5 In Ternana Unicusano-Bari pareggi agli opposti: 13 quelli finora racimolati dagli umbri (come la Cremonese), 5 dai pugliesi (come il Cittadella).

M.G.