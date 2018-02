Serie B: il quadro della sesta giornata di ritorno Si Inizia stasera con Spezia-Salernitana e Parma-Venezia

Il sesto turno di ritorno del campionato di Serie B si apre con due anticipi. Scendono in campo alle 19 Spezia e Salernitana e alle 21 Parma e Venezia. Una giornata particolare senza posticipi perché poi si ritornerà in campo martedì prossimo per il turno infrasettimanale. Difficile il compito dei granata al Picco, contro uno Spezia, squadra forse tra le più in forma del campionato. Al Tardini poi una sfida che vale i play-off, dove il Parma cerca di tornare alla vittoria dopo tre giornate in cui sono mancati i tre punti. Come dicevamo, domani in campo tutte le altre. Empoli e Frosinone cercheranno di consolidare il primato rispettivamente a Cittadella e con il Perugia, contro due squadre ambiziose. Non sarà facile per entrambe, ma i ciociari saranno impegnati di fronte al pubblico amico. La prima diretta inseguitrice, il Palermo dovrà vedersela in trasferta contro la Pro Vercelli, reduce dal buon pareggio di Salerno. In chiave play-off fari puntati su Pescara-Cremonese. Altri incontri importanti della giornata valevoli per la zona calda, ad Avellino, con i padroni di casa che giocano con il Novara, ad Ascoli, una gara già da spareggio play-out tra la formazione di Cosmi e il Cesena e a Foggia, dove i rossoneri sfidano il Brescia. Chiudono il turno Carpi-Entella e Ternana-Bari.

Venerdi 23 febbraio ore 19

Spezia-Salernitana 3-0

Le probabili formazioni:

ore 21

Parma-Venezia (Stadio Tardini)

Parma (3-4-1-2): Frattali, Iacoponi, Lucarelli, Di Cesare, Gazzola, Dezi, Scavone, Barillà, Calaiò, Da Cruz, ceravolo. All. D’Aversa

Venezia (4-3-1-2): Audero, Aldelkovic, Modolo, Domizzi, Frey, Falzerano, Stulac, Pinato, Garofalo, Geijo, Litteri. All. Inzaghi

Arbitro: Di Paolo.

Diffidati: Gagliolo, Scozzarella (Parma); Domizzi, Garofalo, Modolo (Venezia).

Sabato 24 ore 15

Ascoli-Cesena (Stadio Del Duca)

Ascoli (4-3-1-2): Agazzi, De Santis, Gigliotti, Padella, Mogos, Addae, Buzzegoli, Kanoutè, Mignanelli, Varela, Monachello. All. Cosmi

Cesena (4-3-1-2): Fulignati, Donkor, Scognamiglio, Esposito, Fazzi, De Vita, Schiavone, Di Noia, Laribi, Moncini, Jallow. All. Castori

Arbitro: La Penna.

Diffidati: Bianchi (Ascoli); Donkor, Esposito, Laribi, Perticone, Scognamiglio, Suagher (Cesena);

Avellino-Novara (Stadio Partenio)

Avellino (4-4-1-1): Lezzerini, Ngawa, Morero, Migliorini, Rizzato, Molina, Di Tacchio, D’Angelo, Bidaoui, Gavazzi, Ardemagni. All. Novellino

Novara (3-5-2): Montipò, Troest, Mantovani, Choisa, Dickman, Ronaldo, Moscati, Casarini, Calderoni, Sansone, Piscas. All. Di Carlo

Arbitro: Pezzuto.

Diffidati: Falasco, Laverone (Avellino); Mantovani, Moscati, Orlandi, Sansone (Novara).

Carpi-Virtus Entella (Stadio Cabassi)

Carpi (4-4-2): Colombi, Pachonic, Poli, Ligi, Di Chiara, Calapai, Verna, Sabbione, Garritano, Malcore, Melchiorri. All. Calabro

Virtus Entella (4-3-3): Iacobucci, Belli, Ceccarelli, Benedetti, Brivio, Crimi, Eramo, Acampora, Gatto, La Mantia, De Luca. All. Aglietti

Arbitro: Balice.

Diffidati: Brosco, Ligi, Mbakogu, Mbaye, Pasciuti (Carpi); La Mantia (Virtus Entella).

Cittadella-Empoli (Stadio Tombolato)

Cittadella (4-3-1-2): Paleari, Pelagatti, Scaglia, Adorni, Benedetti, Bartolomei, Iori, Pasa, Chiaretti, Kouamè, Vido. All. Venturato

Arbitro: Abbattista.

Diffidati: Veseli, Zajc (Empoli).

Squalificati: Salvi, Varnier (Cittadella).

Foggia-Brescia (Stadio Zaccheria)

Foggia (3-5-2): Guarna, Tonucci, Camporese, Martinelli, Zambelli, Agnelli, Greco, Gerbo, Kragl, Nicastro, Mazzeo. All. Stroppa

Brescia (4-2-3-1): Minelli, Coppolaro, Somma, Meccariello, Curcio, Tonali, Martinelli, Palek, Toregrossa, Embalo, Okwonkwo. All. Boscaglia

Arbitro: Piscopo.

Diffidati: Tonucci (Foggia); Gastaldello, Meccariello (Brescia).

Squalificati: Deli (Foggia).

Frosinone-Perugia (Stadio Stirpe)

Frosinone ((3-4-1-2): Vigorito, Brighenti, Ariaudo, Terranova, M. Ciofani, Chibsah, Maiello, Beghetto, Ciano, D. Ciofani, Dionisi. All. Longo

Perugia ((3-5-2): Leali, Volta, Della Fiore, Magnai, Del Prete, Gustafson, Colombatto, Kouan, Pajac, Cerri, Di Carmine. All. Breda

Arbitro: Ghersini.

Diffidati: Ciofani M, Dionisi, Terranova (Frosinone); Bianco, Colombatto (Perugia).

Pescara-Cremonese (Stadio Adriatico)

Pescara (4-3-3): Fiorillo, Balzano, Campagnaro, Perrotta, Mazzotta, Valzania, Carraro, Brugman, Mancuso, Pettinari, Yamgà. All. Zeman

Cremonese (4-3-1-2): Ujkani, Almici, Canini, Claiton, Renzetti, Arini, Pesce, Croce, Piccolo, Scamacca, Scappini. All. Tesser

Arbitro: Baroni.

Diffidati: Bovo, Perrotta, Valzania (Pescara); Marconi, Pesce (Cremonese).

Pro Vercelli-Palermo (Stadio Piola)

Pro Vercelli (3-5-2): Pigliacelli, Gozzi, Konatè, Bergamelli, Ghiglione, Germano, Paghera, Castiglia, Mammarella, Reginaldo, Morra. All. Grassadonia

Palermo (3-4-2-1): Pomini, Dawidowicz, Struna, Bellusci, Rispoli, Jajalo, Chochev, Rolando, Coronado, Trajkovski, Nestorovski. All. Tedino

Arbitro: Marini.

Diffidati: Vives (Pro Vercelli); Bellusci (Palermo).

Ternana Unicusano-Bari (Stadio Rigamonti)

Ternana (4-3-2-1): Plizzari, Vitiello, Gasparetto, Rigione, Favalli, Signori, Paolucci, Tremolada, Defendi, Statella, Montalto. All. De Canio

Arbitro: Marinelli.

Diffidati: Gasparetto, Signorini (Ternana Unicusano); Improta, Petriccione (Bari).

Maurizio Grillo