LIVE | Spezia-Salernitana: sconfitta totale, finisce 3-0

Dopo novanta minuti la Salernitana esce con le ossa rotte dalla sfida del "Picco" contro lo Spezia. Un 3-0 che non lascia alibi, al di là degli episodi arbitrali del primo tempo, i padroni di casa hanno ampiamente meritato la vittoria, concedendo poco o nulla ai granata, e riuscendo a capitalizzare le poche occasioni nitide. Ora per la Salernitana la situazione è decisamete critica, e già lunedi contro il Parma sarà determinante cambiare registro.

GARA FINITA

Quattro minuti di recupero.

42': lo Spezia sfiora il poker con una grande conclusione di Maggiore che sibila poco sopra l'incrocio dei pali.

40': la Salernitana incassa anche il terzo gol, con Granoche che ribatte facilmente in rete un cross di Augello.

Terzo gol dello Spezia, segna anche Granoche

35': la Salernitana fatica a creare gioco con lo Spezia che chiude bene tutti gli spazi.

30': ultimo cambio anche per lo Spezia, entra Granoche per Forte.

30': ammonito Kiyine per gioco pericoloso.

28': sugli sviluppi del cacio d'angolo Ricci salva sulla linea il colpo di testa a botta sicura di Maggiore.

27': Maggiore si rende subito pericoloso con una conclusione deviata che stava per beffare ancora Radunovic.

25': cambio ancheper lo Spezia, dentro Maggiore per Mora.

24': ultimo cambio nella Salernitana, entra Sprocati per Bocalon

19': Bocalon di testa si divora il gol del 2-1 concludendo clamorosamente fuori a pochi passi dalla porta.

17': doppio cambio, nella Salernitana entra Akpa Akpro per Minala. Nello Spezia entra Augello per Lopez.

13': lo Spezia trova il raddoppio con Marilungo, solo sul secondo palo, tenuto in gioco da Vitale.

Raddoppio dello Spezia con Marilungo.

13': primo cambio della gara con la Salernitana che inserisce Rosina al posto di Pucino.

10': colpo di testa ad incrociare di Palombi che non trova fortuna.

9': sempre il giovane marocchino prova a farsi vedere e conquista un calcio d'angolo.

8': bella azione manovrata dei granata, ma il cross finale di Kiyine risulta troppo telefonato.

5': pericoloso Forte che supera il diretto marcatore ed incrocia il tiro senza trovare però lo specchio della porta.

1': subito corner conquistato dallo Spezia.

INIZIA IL SECONDO TEMPO

Dopo 45 minuti lo Spezia conduce per 1-0 sulla Salernitana. A decidere la gara fin qui è il gol di Pessima al 22', arrivato sull'ennesima leggerezza commessa dalla difesa granata. Nella seconda parte di tempo meglio la squadra di Colantuono, penalizzata anche da una direzione di gara poco attenta.

FINE PRIMO TEMPO

44': tiro-cross di Vitale che impegna Di Gennaro, sulla ribattuta nessun attaccante granata riesce ad intervenire.

41': primo giallo della gara rimediato da Minala.

37': Pucino cerca il contatto in area, ma il direttore di gara non ravvisa alcuna irregolarità.

34': calcio d'angolo conquistato da Vitale.

33': la gara diventa più fisica, con diverse interruzioni di gioco dopo alcuni contrasti duri.

31': la Salernitana prova a reagire alzando il proprio baricentro, ma per ora la difesa avversaria tiene.

28': azione dubbia in area di rigore spezzina con Giani che si oppone col braccio ad una conclusione pericolosa di Bocalon.

27': fallo su Minala al limite della propria area che fa respirare i granata.

22': sul cross di Mastinu la difesa granata balla e Pessina solo sul secondo palo porta in vantaggio i suoi con un tiro che batte prima sulla traversa e che poi finisce dentro.

Gol dello Spezia

19': screzio a cetrocampo tra Vitale e Mora dopo un duro contrasto di gioco.

15': tiro da fuori area di Kiyine, ma la conclusione termina centrale tra le braccia del portiere avversario.

13': fallo in ritardo di Bocalon su Mora a centrocampo.

10': risponde subito lo Spezia con un cross di Mastinu che impensierisce la difesa granata, con Vitale costretto a spazzare fuori.

9': buon cross di Vitale che taglia la difesa, ma Bocalon arriva con un attimo di ritardo sul secondo palo e non riesce ad impattare.

8': l'arbitro richiama subito Minala, reo di aver effettuato un contrasto troppo vigoroso.

5': nel centrocampo della Salernitana è Ricci a ricoprerire il ruolo di centrale davanti alla difesa, con Kiyine e Minala mezz'ali.

2': inizia su buoni ritmi lo Spezia che si riserva subito nella metà campo avversaria.

Ore 19:00 INIZIA IL MATCH

Ore 18:57 le due squadre scendono in campo.

Manca poco e Spezia e Salernitana si troveranno una di fronte all’altra per contendersi l’anticipo del 27° turno della Serie B 2017/2018. I granata sono chiamati a riscattare uno stato di forma tutt’altro che ottimale, con diversi risultati deludenti conseguiti in serie. Colantuono applica solo in parte il turnover annunciato alla vigilia: in difesa, avanti a Radunovic, confermato il terzetto composto da Casasola-Tuia-Monaco. Il tecnico romano torna a schierare un centrocampo più folto, con Minala in cabina di regina, insieme a Kiyine e Ricci mezze ali. Sulle corsie esterne Pucino a destra e Vitale a sinistra. In attacco, viste le condizioni fisiche non ottimali di Sprocati, il duo sarà composto da Palombi-Bocalon.

Nei padroni di casa mister Gallo dovrà fare a meno di Gilardino e Palladino, nemmeno convocati. In attacco dunque spazio alla coppia Forte-Marilungo. Dietro di loro Mastinu avrà il compito di svariare, mentre a centrocampo le chiavi della squadra sono affidate a Mora, fiore all’occhiello del mercato di riparazione dei liguri.

Il tabellino:

SPEZIA (4-3-1-2): Di Gennaro; De Col, Terzi, Giani, Lopez (17'st Augello); Mora (25'st Maggiore), Pessina, Bolzoni; Mastinu; Forte (30'st Granoche), Marilungo. A disp.: Manfredini, Capelli, Ceccaroni, Masi, De Francesco, Juande, Bassi, Mulattieri. All.: Gallo.

SALERNITANA (3-5-2): Radunovic; Casasola, Tuia, Monaco; Pucino (13'st Rosina), Ricci, Minala (17'st Akpa Apro), Kiyine, Vitale; Palombi, Bocalon (24'st Sprocati). A disp.: Adamonis, Russo, Mantovani, Popescu, Schiavi, Della Rocca, Signorelli, Zito, Di Roberto. All.: Colantuono.

Arbitro: Pillitteri di Palermo.

Ammoniti: Minala (Sal), Kiyine (Sal).

Reti: 22'pt Pessina (Spe), 13'st Marilungo (Spe), 40'st Granoche (Spe).

Simone Gallo