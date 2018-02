VIDEO | Fabiani contro l'arbitro: "Episodi sfavorevoli" Il ds: "Le immagini le avete viste. Bocalon? I giocatori si sono avviliti"

Il direttore sportivo della Salernitana Angelo Fabiani, durante la trasmissione OffSide in onda su OttoChannel (canale 696 del digitale terrestre), ha puntato il dito quasi esclusivamente contro l'operato del signor Pillitteri confermando che allenatori e calciatori sono in silenzio stampa: "Come società abbiamo preferito non far parlare alcun tesserato, sono successi degli episodi che sono sotto gli occhi di tutti e che tutt'Italia ha visto in maniera evidente. C'erano 3-4 punizioni dal limite per falli su Palombi e non ci sono stati fischiati, sul risultato di 1-0 c'erano due rigori netti, certificati anche da Sky: come hanno fatto arbitri e quarto uomo a non accorgersi di nulla? Sono episodi che stanno capitando con una certa frequenza alla Salernitana, non dico altro perchè altrimenti mi becco due anni di squalifica. Nulla togliere allo Spezia che ha vinto meritatamente e ha fatto la sua onesta partita, ma se andiamo 1-1 cambia completamente la partita e anche psicologicamente la squadra si può riprendere. Gli errori di Bocalon? I calciatori erano avviliti per tutto quello che era successo nel primo tempo, se poi volete prendervela con lui fate pure. I tifosi hanno fatto bene a dire vergognatevi, li capisco perchè ci sostengono sempre e non possono essere contestati su nulla: dovrebbero vergognarsi, però, anche altri personaggi. Ora stiamo zitti e cerchiamo di ripartire già da lunedì, sapendo che dobbiamo giocare contro tutto e tutti. E mi fermo qua". Squadra, dunque, in silenzio stampa.

PER ASCOLTARE LE DICHIARAZIONI DEL DS GRANATA CLICCARE QUI

Gaetano Ferraiuolo